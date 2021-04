¡Para el Día del Niño! 5 libros infantiles del famoso autor Oliver Jeffers

Se acerca el Día del Niño y si quieres regalarle a tus hijos, sobrinos o nietos, algo que además de divertirles, les dejará una gran enseñanza, nada mejor que un libro infantil, especialmente del autor e ilustrador irlandés Oliver Jeffers.

Desde 2004, Jeffers ha lanzado más de 14 libros infantiles que han recibido varios premios, reconocimientos y se han convertido de los más vendidos en todo el mundo, por su contenido ideal para niños que los hace imaginar y aprender, a través de sus historias. Aquí te dejamos algunas recomendaciones.

1. Aquí estamos: Notas para vivir en el planeta Tierra

Una de sus obras más recientes, lanzada en 2017. Oliver Jeffers nos muestra todo lo que los niños necesitan saber para empezar a descubrir el mundo e identificarse como individuos en el tiempo y espacio, desde el sistema solar, el planeta tierra y sus elementos, hasta el cuerpo humano, las personas y los animales. Conceptos básicos de nuestra vida, explicados de la mejor manera. Lo puedes conseguir AQUÍ.

2. Cómo Atrapar Una Estrella

Este es su primer libro, publicado originalmente en 2004. Una historia de fantasía sobre un un pequeño que siempre mira las estrellas desde su habitación y sueña con tener una para él. Finalmente, un día, encuentra la manera de atraparla y vivir una aventura inolvidable. Lo puedes comprar AQUÍ.

3. Perdido y Encontrado

Un niño encuentra un pingüino extraviado en la entrada de su casa. Al verlo solo y triste decide ayudarlo a encontrar el camino de regreso a su hogar. Finalmente encuentra que viven en el Polo Sur y busca la forma de llevarlo ahí, aprendiendo importantes valores sobre la amistad y la familia. Está disponible en Amazon AQUÍ.

4. El Misterioso Caso del Oso

Esta es una de sus obras más vendidas y es una divertida historia sobre un oso que es obligado a cortar árboles del bosque. El resto de animales están preocupados por lo que ocurre con su entorno y deben buscar a un culpable. Finalmente, logran resolver el caso, dejando una importante enseñanza para los pequeños lectores. Consíguelo AQUÍ en línea.

5. El Corazón y la Botella

Una niña guarda su corazón en una botella, pensando que así lo cuidará mejor y no será lastimado. Pero, a cambio de no volver a sentirse triste, la curiosidad y la capacidad de asombro no le acompañaron más, pues no logra sentir esto sin su corazón. Un importante mensaje sobre los sentimientos, del que todos aprenderemos. Puedes comprarlo AQUÍ.

