3 errores más comunes al tomar café por las mañanas que arruinan tu energía por la tarde

El café por las mañanas es un ritual que millones de personas realizan para comenzar el día con mayor productividad y un máximo enfoque mental.

Sin embargo, existen algunas desventajas debido al impacto que tiene la cafeína en nuestro organismo, aunque este dependerá de la forma y el momento en que se consuma.

Para optimizar el rendimiento diario es necesario saber que el café no genera energía real, sino que con el paso de las horas puede provocar un bajón de energía.

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Los 3 errores más comunes de tomar café en las mañanas

De acuerdo con estudios compartidos por diversas plataformas de salud y expertos en cronobiología, estos son los hábitos que destruyen tu rendimiento vespertino:

Beber café inmediatamente después de despertar

El error está en consumir tu primera taza de café durante los primeros 30 o 60 minutos posteriores a despertar, porque este el momento en el que tu cuerpo experimenta un pico natural de cortisol.

Beber café al despertar puede ocasionar un bajón de energía|Pexels: Ana Karotkaya Photography

Al superponer la cafeína cuando se tiene el cortisol alto, el cuerpo desarrolla una tolerancia acelerada, lo que disminuye el efecto del café. Cuando el cortisol desciente a media tarde, la cafeína ya se ha metabilizado y desatará cansancio.

Tomar café con el estómago vacío

El error es romper el ayuno nocturno únicamente con una taza de café negro, o acompañarlo con galletas, pan dulce o azúcares refinados.

Desayunar café con un pan de dulce es uno de los errores más comunes|Pexels: Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist

El café en ayunas puede elevar la acidez estomacal y activar una respuesta de estrés suprarrenal. Además, si se acompaña con azúcares simples, se crea una montaña en el metabolismo que hará que la energía disminuya después del almuerzo. Se recomienda consumir junto con una fuente de proteína sólida.

Reemplazar la hidratación inicial con café

Utilizar el café como primer líquido que ingresa a tu cuerpo por la mañana, ignorando completamente el agua natural, es un error.

Esto hace que el día se comience con una falta de líquidos, ya que esta bebida es un diurético suave que no compensa la hidratación que necesita el cuerpo.