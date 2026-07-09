7 estiramientos de yoga rápidos para activar el cuerpo antes de levantarte de la cama

Los estiramientos de yoga se han convertido en el método biológico más eficiente para realizar una transición armoniosa entre el estado de reposo y la actividad diaria.

Al despertar, el cuerpo presenta una rigidez muscular natural debido a la acumulación de líquido en las articulaciones y a la inmovilidad prolongada de la noche.

Practicar estiramientos conscientes antes de que tus pies toquen el suelo reactiva el sistema circulatorio, estimula el retorno venoso y envía señales directas al sistema nervioso para detener la producción de melatonina.

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Los 7 estiramientos de yoga rápidos para activar el cuerpo

Para diseñar esta secuencia de despertar fluido, se seleccionaron posturas esenciales que despiertan el cuerpo de forma anatómica progresiva:

Estiramiento de cuerpo completo

Mantente acostado boca arriba. Junta las piernas y estira los brazos por encima de la cabeza, apoyándolos en el colchón. Entrelaza los dedos de las manos con las palmas apuntando hacia la pared detrás de ti. Sostén la tensión tres segundos.

Postura de la liberación del viento

Desde la posición boca arriba, dobla las rodillas y llévalas directo hacia el pecho. Abraza tus espinillas con ambas manos. Sostén durante 5 respiraciones profundas.

Los mejores estiramientos de yoga que te ayudarán a moverte al despertar|Pexels: Yoga Vidya Mandiram

Torsión espinal supina

Abre los brazos en forma de cruz con las palmas hacia arriba. Con las rodillas dobladas a la altura del pecho, déjalas caer suavemente hacia el lado derecho, regresa al centro y cambia de lado.

Postura del bebé feliz

Eleva los pies hacia el techo doblando las rodillas a 90 grados, apuntando hacia tus axilas. Alcanza con tus manos los tobillos o los bordes externos de tus pies durante 30 segundos.

Postura de mariposa acostada

Apoya las plantas de los pies sobre la cama y deja que las rodillas caigan abiertas hacia los lados, juntando planta con planta.

Hacer posturas de yoga al despertar tiene múltiples beneficios|Pexels: Klaus Nielsen

Postura de gato-vaca sentado

Siéntate con las piernas cruzadas en el centro de la cama. Coloca las manos sobre las rodillas; al inhalar, arquea la espalda y, al exhalar, redondéala por completo, escondiendo el ombligo.

Estiramiento lateral sentado

En la misma posición, apoya la palma de la mano derecha en el colchón, eleva el brazo izquierdo hacia el techo e inclina el torso hacia la derecha; luego cambia de lado.

