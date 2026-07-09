¡Tú decides! Se han abierto votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas qué participante podrá subir al Balcón de la Salvación este 08 de julio de 2026
¡Corre a votar! Este miércoles se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero subirá al Balcón de la Salvación en MasterChef 24/7.
Las cosas en MasterChef 24/7 están subiendo a niveles poco antes vistos, por lo que se puede decir que la permanencia de nuestros cocineros dentro de la cocina más popular de México, donde hasta el mínimo error o decisión podrían costar muy caros.
Este miércoles hemos podido ver a los primeros participantes que han conseguido subir al Balcón de la Salvación de MasterChef 24/7, y si tu favorito o favorita no lo consiguió, no te desanimes, pues tú tienes el poder de hacer que consiga mantenerse una semana más a través de votaciones.
Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que un participante tenga la Salvación
Hoy, miércoles 08 de julio se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero o Cocinera sube al Balcón de la Salvación y así pueda permanecer dentro del universo de MasterChef 24/7 al menos una semana más, evitando el reto de Eliminación del próximo domingo donde todo puede pasar.
Recuerda que en este programa de cocina tú eres quien decide, por lo que tendrás varios modos en los que podrás votar y así salvar a tu participante en esta octava semana que está siendo bastante exigente.
¿Cómo votar en MasterChef 24/7?
Hay distintas maneras de votar en MasterChef 24/7 para que elijas qué participante consiga subir al Balcón de la Salvación y en seguida te contaremos cómo puedes hacerlo:
- Una vez que nuestra conductora Claudia Lizaldi indique que se han abierto votaciones, aparecerá en pantalla un código QR en la pantalla, el cuál al escanearlo, te llevará directamente al apartado de votaciones.
- También puedes entrar a nuestro sitio web oficial de Azteca UNO, donde tras hacer clic en el espacio de MasterChef 24/7 darás con la sección de VOTA, ahí se desplegarán los Cocineros elegibles para salvar.
- La tercera y última es entrando a la aplicación móvil de TV Azteca En Vivo, donde en el menú principal tendrás el espacio para votar por tu Cocinero favorito.
Recuerda que tienes 10 votos, los cuáles puedes usar como tú quieras; además de que puedes conseguir otros 10 de manera rápida y sencilla.