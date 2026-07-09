“A mí no me da risa quedarme sin colcha": Las “Divas” se quejan por el castigo colectivo propiciado por Emmanuel e Ixdit

El castigo que fue adelantado por Claudia Lizaldi en la batalla por equipos no cayó nada bien entre los participantes de MasterChef 24/7 y es que la conductora dijo al final de la gala que los esfuerzos de los cocineros por cubrir la visión de las cámaras del Mundo MasterChef tendrían serias consecuencias y que todos tendrían que asumirlas. Tras darse cuenta de que les fueron retiradas las sábanas y las cobijas de sus camas, los concursantes no dudaron en compartir su molestia y quienes levantaron la mano para hacerlo inmediatamente fueron las "Divas".

Claudia fue una de las cocineras que mostró mayor molestia en la vivienda y es que la actitud juguetona de Emmanuel solamente la hizo enojar más, ya que compartió que a ella "no le daba risa quedarse sin colcha" debido a que le dan calambres y que por eso no se baña en las noches.

Por otro lado, Nora también criticó la postura de quienes propiciaron el castigo y como previamente mostró que se sentía mal del estómago, dijo que la falta de cobijas para cubrirse del frío solamente lo empeorará más; "allá están tan felices, eso sí es mala onda", apuntó la ex portadora del Pin del Chef.

Finalmente, Michelle y Daniela abordaron la situación en uno de los baños y advirtieron que les iban a salir granos y que tendrían alergias en la piel por dormir en los colchones "pelones". Además, evidenciaron que sus compañeros pusieron almohadas en sus camas para seguir cubriendo la visión de las cámaras y los exhortaron a que durmieran en otro punto del Mundo MasterChef.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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