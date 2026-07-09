Emmanuel e Ixdit propician un castigo colectivo en MasterChef 24/7 por romper una regla: “Todos tendrán que asumir las consecuencias”

Luego de una intensa batalla por equipos que determinó al grupo amarillo, el cual fue liderado por Daniela, como el gran triunfador de la noche, la gala terminó con un importante anuncio por parte de Claudia Lizaldi y es que las acciones de Emmanuel e Ixdit propiciaron un castigo colectivo para todos los participantes de MasterChef 24/7. ¿De qué se trató? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Antes de que Daniela eligiera a Luis y Julio como los cocineros que la acompañarían en el balcón, la conductora le compartió a los participantes y al público que sintonizó la gala que los esfuerzos de Emmanuel e Ixdit por cubrir la visión de las cámaras tendrían serias consecuencias y que todos tendrían que asumirlas a su regreso al Mundo MasterChef.

Una vez que los cocineros regresaron a la vivienda, se sorprendieron al darse que cuenta de que les fueron retiradas las sábanas y las cobijas de sus camas, por lo que se presentaron diversos tipos de reacciones y es que las "Guapas del barrio" fueron las primeras en darse cuenta del castigo.

En tono de broma, los aliados de Emmanuel cuestionaron que fueran castigados severamente por culpa de su compañero, el cual afirmó que no es el único participante de MasterChef 24/7 que cubrió la visión de las cámaras.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.