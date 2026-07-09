3 mejores fermentos naturales que puedes preparar en casa para eliminar la distensión abdominal

Cuando luchamos en contra de la distensión abdominal, podemos utilizar fermentos elaborados con ingredientes naturales que ayuden a nuestro organismo a combatir este problema.

Estas preparaciones se han convertido en la herramienta terapéutica más potente de la nutrición moderna para restaurar el equilibrio de la microbiota y combatir la inflamación estomacal.

La distensión abdominal comúnmente es provocada por digestiones lentas o acumulación de gases metabólicos, lo que representa una señal clara de un ecosistema bacteriano debilitado.

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Los 3 mejores fermentos naturales que puedes preparar en casa para el abdomen inflamado

Kéfir de agua

En un frasco de vidrio limpio, mezcla 1 litro de agua purificada con 3 cucharadas de piloncillo o azúcar mascabado hasta que se disuelva.

Estos son los mejores fermentos caseros para poder combatir el abdomen hinchado|Pexels: cottonbro studio

Añade 3 cucharadas de nódulos de kéfir de agua. Cubre el frasco con un paño transpirable sujeto con una liga. Deja fermentar a temperatura ambiente de uno a dos días. Cuela el líquido con un colador de plástico y bébelo.

Este es el fermento ideal para personas con intolerancia a los lácteos. Las colonias bacterianas consumen el azúcar del agua y la transforman en ácidos orgánicos y enzimas que optimizan la digestión.

Chucrut tradicional de col blanca

Corta una col blanca mediana en tiras muy finas. Pésala y calcula el 2% de su peso en sal marina fina. Coloca la col y la sal en un tazón grande y amasa vigorosamente con las manos durante 10 minutos hasta que la col suelte abundante jugo texturizado.

Traspasa la col a un frasco de vidrio, presionándola fuertemente hacia el fondo para que quede completamente sumergida. Coloca un peso encima y cierra el frasco para que fermente de 10 a 14 días antes de consumirlo.

El fermentado de col blanca ayuda a desinflamar el abdomen naturalmente|Pexels: Arina Krasnikova

Kvas de remolacha o betabel

Lava y pela 2 remolachas medianas, córtalas en cubos y colócalas en un frasco de vidrio de un litro. Añade una cucharadita de sal marina y llena el resto del frasco con agua purificada, dejando un espacio libre de dos centímetros en la parte superior.

Cierra el frasco firmemente y déjalo reposar a temperatura ambiente de 5 a 7 días. Cuela el líquido y conséralo en el refrigerador.

