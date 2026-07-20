Los errores de maquillaje que envejecen son mucho más comunes de lo que parecen y suelen ser los responsables de sumar años al rostro de forma innecesaria.

El maquillaje tiene el poder de rejuvenecer y aportar frescura; sin embargo, aplicar las texturas equivocadas o excederse con ciertos productos genera el efecto contrario, acentuando las líneas de expresión, apagando la luminosidad natural de la piel y endureciendo las facciones.

Para lucir un rostro fresco, radiante y con un aspecto rejuvenecido, es fundamental transitar de las coberturas pesadas hacia técnicas basadas en la hidratación y la ligereza.

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Los 3 errores de maquillaje que te hacen lucir mayor de lo que eres

Abusar de polvo traslúcido y las bases mate de alta cobertura

El exceso de polvo y las texturas pesadas apagan el brillo natural de la piel, haciendo que luzca deshidratada y sin vida.

Las fórmulas demasiado mates se asientan de inmediato en las líneas de expresión y las arrugas inas, haciéndolas lucir el doble de profundas y marcadas.

Cambia a bases líquidas ligeras o BB creams con acabado hidratante y aplica polvo traslúcido únicamente en la zona T para controlar el brillo.

Aplicar mucho polvo traslúcido te hace lucir con mayor edad|Pinterest

Aplicar demasiado corrector en el contorno de ojos

La piel del contorno de ojos es la más delgada del rostro; el exceso de producto se cuartea a los pocos minutos, creando pliegues artificiales y dando un aspecto cansado.

Hidrata profundamente la zona con una crema de ojos antes de maquillarte, usa un corrector fluido de alta pigmentación y aplica solo un par de puntos pequeños en el lagrimal.

Estos son los errores de maquillaje que hacen que te veas mayor|Pinterest

Usar labiales oscuros con acabado ultra mate sin delinear

Con el paso del tiempo, los labios pierden colágeno y grosor de forma natural; las texturas ultra mate acentúan las líneas verticales y hacen que los labios luzcan más delgados y rígidos.

Utiliza un delineador de labios del mismo tono para definir los bores, rellena con un labial satinado o cremoso y añade un toque de gloss en el centro para aportar volumen.

