3 errores de maquillaje que te hacen lucir mayor de lo que eres
Conoce cuáles son los mejores looks de maquillaje que te harán lucir mucho mayor de lo que realmente eres y cómo evitarlos para verte más fresca y en tendencia
Los errores de maquillaje que envejecen son mucho más comunes de lo que parecen y suelen ser los responsables de sumar años al rostro de forma innecesaria.
El maquillaje tiene el poder de rejuvenecer y aportar frescura; sin embargo, aplicar las texturas equivocadas o excederse con ciertos productos genera el efecto contrario, acentuando las líneas de expresión, apagando la luminosidad natural de la piel y endureciendo las facciones.
Para lucir un rostro fresco, radiante y con un aspecto rejuvenecido, es fundamental transitar de las coberturas pesadas hacia técnicas basadas en la hidratación y la ligereza.
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Los 3 errores de maquillaje que te hacen lucir mayor de lo que eres
- Abusar de polvo traslúcido y las bases mate de alta cobertura
El exceso de polvo y las texturas pesadas apagan el brillo natural de la piel, haciendo que luzca deshidratada y sin vida.
Las fórmulas demasiado mates se asientan de inmediato en las líneas de expresión y las arrugas inas, haciéndolas lucir el doble de profundas y marcadas.
Cambia a bases líquidas ligeras o BB creams con acabado hidratante y aplica polvo traslúcido únicamente en la zona T para controlar el brillo.
- Aplicar demasiado corrector en el contorno de ojos
La piel del contorno de ojos es la más delgada del rostro; el exceso de producto se cuartea a los pocos minutos, creando pliegues artificiales y dando un aspecto cansado.
Hidrata profundamente la zona con una crema de ojos antes de maquillarte, usa un corrector fluido de alta pigmentación y aplica solo un par de puntos pequeños en el lagrimal.
- Usar labiales oscuros con acabado ultra mate sin delinear
Con el paso del tiempo, los labios pierden colágeno y grosor de forma natural; las texturas ultra mate acentúan las líneas verticales y hacen que los labios luzcan más delgados y rígidos.
Utiliza un delineador de labios del mismo tono para definir los bores, rellena con un labial satinado o cremoso y añade un toque de gloss en el centro para aportar volumen.