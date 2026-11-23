Si quieres atraer la abundancia durante esta Navidad, hay 3 colores de uñas que puedes incorporar a tu manicura: dorado, verde esmeralda y rojo. Cada uno está relacionado con diferentes significados vinculados con la prosperidad, la estabilidad económica, la buena suerte y la energía para comenzar una nueva etapa.

Más allá de las tendencias de belleza, elegir estos tonos puede convertirse en un pequeño ritual personal para despedir el año y expresar los deseos para el próximo ciclo. Además, sus distintas tonalidades permiten crear manicuras sofisticadas, desde diseños minimalistas hasta acabados metálicos o brillantes.

¿Cuáles son los 3 colores de uñas para atraer la abundancia en Navidad?

Estas 3 tonalidades tienen un significado especial en distintas tradiciones culturales, por lo que son buenas opciones para una manicura de Navidad:

Dorado, asociado con la riqueza: es uno de los colores más vinculados con el dinero, el éxito y la prosperidad. Para lucirlo sin recargar las manos, puedes elegir un esmalte dorado champán, un acabado metálico suave o una manicura nude con detalles en este tono. También queda elegante con una base transparente y pequeñas líneas doradas. Verde esmeralda, relacionado con el crecimiento: representa la renovación, la estabilidad y la abundancia. Su tonalidad profunda recuerda a las piedras preciosas y combina muy bien con los looks festivos. Una manicura completamente verde esmeralda con acabado brillante es una alternativa sofisticada; también puedes combinarlo con detalles dorados. Rojo, símbolo de buena fortuna: en distintas tradiciones, especialmente en la cultura china, este color se asocia con la felicidad, la vitalidad y la buena suerte. Para Navidad, puedes elegir un rojo cereza, rubí o carmesí. Su acabado cremoso o translúcido permite conseguir una manicura clásica y elegante.

¿Cómo llevar estos colores de uñas con elegancia durante las fiestas?

La clave está en elegir una técnica que permita destacar los colores sin que la manicura resulte demasiado recargada. La manicurista estadounidense Julie Kandalec, reconocida por su trabajo editorial y de formación profesional, y la artista británica Georgia Rae, especializada en manicuras de estética minimalista, son referentes de diseños cuidados y acabados sofisticados.

Estas son algunas ideas para combinar las 3 tonalidades:

Dorado y nude: una base natural con puntas metálicas para una manicura discreta.

una base natural con puntas metálicas para una manicura discreta. Verde y dorado: una combinación clásica que evoca la decoración navideña.

una combinación clásica que evoca la decoración navideña. Rojo y detalles minimalistas: pequeñas estrellas o líneas doradas sobre una base cereza.

También es importante cuidar la forma de las uñas. Las siluetas ovaladas, almendradas suaves y cuadradas con bordes redondeados permiten lucir estos tonos con una apariencia delicada.