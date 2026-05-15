3 estilos de pestañas para ojos almendrados que los hacen destacar

Los ojos almendrados son considerados el "ideal simétrico" en el visajismo, ya que poseen una forma naturalmente equilibrada y una elevación sutil en las esquinas externas. Un diseño de pestañas adecuado resulta importante porque, aunque hay versatilidad, el secreto es enfatizar su curvatura natural.

El uso correcto de las longitudes permite que la forma almendrada no se pierda detrás de un exceso de vello, manteniendo la elegancia que los caracteriza.

Al elegir pestañas, ya sean postizas, en la forma de maqullar las naturales o con extensiones, la clave se encuentra en el mapeo de longitudes. Los ojos almendrados se benefician de estilos que respeten la transición de corto a largo.

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3 estilos de pestañas para ojos almendrados

Esta forma de ojos se benefician con estilos que respeten la transición de corto a largo, evitando que el ojo se vea pesado o caído. Al distribuir el peso visual estratégicamente, se puede conseguir un look de oficina impeclabe o una mirada de impacto para eventos especiales.

Estilo cat eye

Las pestañas comienzan muy cortas en el lagrimal y aumentan gradualmente su longitud hasta llegar al extremo externo del ojo.

Pestañas estilo cat eye|Pinterest

Este estilo brinda un efecto que acentúa la forma rasgada natural y crea un ligting inmediato, haciendo que la mirada luzca más sexy y alargada.

Estilo winged o alado sutil y elegante

El diseño es bastante similar al cat eye, pero mucho más ligero y con fibras cruzadas. La mayor densidad se concentra únicamente en el tercio exterior, dejando el resto muy natural.

Pestañas estilo winged|Pinterest

El efecto proporciona definición sin verse artificial. Lo que es ideal para el diario, ya que "levanta" la esquina del ojo sin ocultar el párpado móvil ni las sombras.

Estilo doll eye

Las pestañas más largas se sitúan en el centro del ojo, justo arriba del iris, mientras que las esquinas interna y externa son mucho más cortas.

Look de pestañas doll eye|Pinterest

El efecto en ojos almendrados es que se vean más abiertos, grandes y despiertos. La opción perfecta para una mirada juvenil, redondeada y serena.

