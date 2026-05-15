Sin ir a la estética: 3 peinados fáciles para hacer en casa y salir de fiesta

Los expertos estilistas coinciden en que existen peinados fáciles, rápidos y favorecedores para recrear sin ayuda profesional. Desde recogidos pulidos hasta ondas suaves o coletas con volumen, estas opciones permiten lograr un look de fiesta sin invertir demasiado tiempo ni dinero.

Referentes del estilismo como Sam McKnight, hairstylist británico que ha trabajado con firmas como Chanel y Vogue, así como expertos de L'Oréal Professionnel, destacan que la clave está en elegir peinados que trabajen con la textura natural del cabello y no en contra de ella. Estas son 3 opciones perfectas para fiestas.

¿Cuáles son los 3 peinados fáciles para hacer en casa y salir de fiesta?

La tendencia actual apuesta por peinados para fiestas con movimiento, acabados naturales y estructuras simples que aporten elegancia sin verse demasiado rígidas.

Coleta alta con volumen

Estiliza el rostro y aporta efecto lifting. Este peinado sigue siendo uno de los favoritos para eventos de noche. Para conseguirlo, los estilistas recomiendan:

Cepillar bien la raíz.

Aplicar spray texturizante o mousse para dar cuerpo.

Recoger el cabello en una coleta alta.

Envolver un mechón alrededor de la liga para un acabado más elegante. Sam McKnight suele recomendar levantar ligeramente la coronilla para crear más dimensión.

Ondas suaves tipo effortless

Aportan movimiento y un acabado sofisticado. Este estilo funciona en casi todos los largos y tipos de cabello. Para lograrlo:

Divide el cabello en secciones.

Usa una tenaza o plancha.

Alterna la dirección de las ondas.

Cepilla suavemente al final para un efecto natural.

Chongo bajo pulido

Elegante, clásico y fácil de mantener. Ideal para vestidos, escotes o eventos formales. Los profesionales de L'Oréal Professionnel recomiendan aplicar sérum o crema de peinado antes de recoger el cabello para controlar el frizz y aportar brillo.

¿Cómo hacer que el peinado dure toda la fiesta?

Uno de los mayores desafíos de peinarse en casa es conseguir que el look se mantenga intacto durante varias horas.



Preparar el cabello antes de peinar: la base lo cambia todo. El cabello recién lavado puede ser más difícil de moldear. Muchos estilistas prefieren trabajar con cabello del día anterior o usar productos de textura.

la base lo cambia todo. El cabello recién lavado puede ser más difícil de moldear. Muchos estilistas prefieren trabajar con cabello del día anterior o usar productos de textura. Usar fijación ligera: mantener movimiento sin endurecer. Un spray flexible permite conservar el peinado sin perder naturalidad.

mantener movimiento sin endurecer. Un spray flexible permite conservar el peinado sin perder naturalidad. Controlar el frizz: mejorar el acabado final. Unas gotas de aceite capilar o sérum pueden ayudar a sellar puntas y dar brillo.

mejorar el acabado final. Unas gotas de aceite capilar o sérum pueden ayudar a sellar puntas y dar brillo. Asegurar con accesorios invisibles: mayor duración y comodidad. Horquillas, ligas de calidad y clips bien colocados hacen una gran diferencia.

Según revistas especializadas como Allure, los peinados fáciles están ganando protagonismo porque combinan practicidad, estilo y la posibilidad de adaptar cada look a la personalidad de quien lo lleva. Con las herramientas adecuadas, salir de fiesta con un peinado digno de salón es más sencillo de lo que parece.