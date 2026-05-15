Julio Vazquez: el ganador de la experiencia TikTok en MasterChef 24/7 enseña cómo preparar shots de mariscos para el calor

Con una mezcla de carisma y cocina, Julio Vazquez se convirtió en uno de los nombres más comentados tras ganar la experiencia TikTok en MasterChef 24/7. Ahora, el creador digital dará un paso más grande al integrarse oficialmente al grupo de participantes que buscarán conquistar la nueva temporada de MasterChef 2026.

Mientras llega el esperado estreno , aprovechamos para compartirte una receta de Julio Vazquez, perfecta para sobrevivir a los días de calor y que rápidamente llamó la atención de los seguidores del influencer: unos shots marisqueros cargados de sabor, frescura y mucho picante.

¿Cómo preparar shots marisqueros al estilo de Julio Vazquez?

A través de Instagram, Julio mostró el paso a paso de esta preparación inspirada en el estilo de las marisquerías del norte del país. La receta comienza con una base poco convencional pero muy popular entre los amantes de los mariscos: cacahuates japoneses triturados y cerveza bien helada, ingredientes que ayudan a crear una mezcla crujiente y refrescante.

Después añadió pepino picado, cebolla morada, cilantro fresco, chile habanero y chiltepín para darle intensidad al sabor. El toque marino llegó con camarones, pulpo y manitas de jaiba, ingredientes que mezcló cuidadosamente antes de incorporar salsa negra y una generosa cantidad de clamato frío, con su “receta de la casa” para darle personalidad a la bebida.

El resultado fue una combinación que recordó a los tradicionales cocteles de mariscos, pero servidos en formato de shot, ideal para reuniones, carne asadas o tardes de calor extremo.