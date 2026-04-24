3 trucos para ojos almendrados que los hacen destacar

Los ojos almendrados son considerados el "tipo ideal" en el mundo del maquillaje debido a su simetría natural y su forma alargada, similar a una almendra.

Este tipo de estructura posee una elevación ligera en las esquinas exteriores que aporta una expresión despierta y sofisticada por sí sola; sin embargo, el secreto para que realmente impacten reside en saber jugar bien con las sombras y los delineados.

Dominar el maquillaje en ojos almendrados no requiere de ninguna técnica compleja, sino de aplicar acentos estratégicos que profundicen la mirada.

Con solo pocos ajustes en tu rutina diaria, puedes pasar de un look natural a uno de alto impacto, y aprovechar el espacio de tu párpado mócil para crear dimensiones que se vean más profesionales y pulidas.

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Los 3 trucos para ojos almendrados que harán que destaquen

Delineado alas de ángel

Para los ojos almendrados, el delineado es el mejor aliado. El truco está en comenzar con una línea muy fina desde el lagrimal e ir engrosándola gradualmente a medida que te acercas al ángulo externo.

Al llegar al final, sigue la línea natural de tus pestañas inferiores hacia arriba para crear un wing o colita, esto enfatizará el levantamiento natural del ojo y le dará un aspecto felino irresistible.

Delineado alas de angel para ojos almendrados|Pinterest

Técnica de la "V" externa

Para añadir profundidad y dimensión, debes aplicar una sombra de tono medio u oscuro, como café chocolate o gris humo, justo en la esquina exterior del ojo, formando una "V" de lado que conecte la línea de las pestañas con la cuenca del párpado.

Trata de difuminar bien las sombras hacia adentro, este pequeño detalle ayudará a que el ojo se vea más grande y enfocará la atención en su forma equilibrada.

Delineado con técnica de la “V” para ojos almendrados|Pinterest

Punto de luz estratégico

Un error común es saturar todo el párpado de color, así tus ojos almendrados destacarán, también aplica una sombra clara con brillo exclusivamente en el centro del párpado móvil y en el lagrimal.

Maquillaje con punto de luz en el lagrimal|Pinterest

Este contraste de luz en el centro atrae la mirada hacia el iris y hace que tus ojos brillen con más intensidad y luzcan mucho más abiertos y descansados.