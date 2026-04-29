Durante mayo de 2026 habrá diferentes eventos astronómicos que podremos observar desde México y otras partes del mundo. La cartelera celestial de este mes invita a levantar la vista y aprender de las maravillas del cielo nocturno.

Los amantes del cosmos podrán disfrutar de oportunidades únicas para conectar con el universo, a pesar de que no cuenten con un telescopio profesional.

La agenda astronómica incluye desde lluvias de estrellas con restos de cometas famosos hasta conjunciones planetarias que parecen coreografías espaciales.

Noticias Oaxaca del 28 de abril 2026

Los 3 eventos astronómicos que podrás ver en mayo

Lluvia de estrellas Eta Acuáridas del 5 al 6 de mayo

Este fenómeno astronómico es especial debido a que los meteoros que podremos ver son restos del famoso Cometa Halley.

En mayo de 2026 podremos ser testigo de una lluvia de estrellas|Pexels: Barış Karagöz

En su punto máximo, podremos observar entre 30 y 60 meteoros por hora, siendo uno de los mejores espectáculos visuales del año, sobre todo en el hemisferio sur.

Para observar las lluvias de estrellas, dirige tu mirada hacia el cielo nocturno; puedes usar una aplicación móvil para saber a qué parte del cielo ver dependiendo de tu posición geográfica.

Conjunción de la Luna y Saturno el 13 de mayo

Antes del amanecer, podrás ver al "señor de los anillos" muy cerca del satélite natural del planeta Tierra.

Verás cómo aparecerán visualmente juntos en el cielo, creando una postal perfecta para observar con bonoculares o a simple vista si miras hacia el este.

Luna llena de Flores el 1 de mayo

Es el evento astronómico con el que inicia el año. La primera luna llena de este mes recibe su nombre de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, debido a la abundancia de flores en esta época.

Los 3 eventos astronómicos que podrás ver en mayo de 2026|Pexels: Helder Sato

Este es el momento ideal para observar los detalles de los cráteres lunares en todo su esplendor; puedes valerte de unos binoculares o de un telescopio pequeño para mejorar tu experiencia.

Sin importar cuál sea el evento astronómico a observar, es necesario tener paciencia, informarse, y asegurarse de que el cielo esté despejado y lejos de la contaminación lumínica.