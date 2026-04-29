Esta es la razón por la que las embarazadas no se pueden pintar el pelo

Cuando las mujeres están embarazadas, es fundamental que consideren ciertas medidas o cambios en sus rutinas, con la finalidad de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo al bebé. Entre ellas ha surgido el temor sobre el uso de tintes.

Es así que te vamos a detallar la razón por la que no te deberías pintar el pelo, detallando los tipos de riesgos que se pueden presentar y algunas recomendaciones sobre el tema.

¿Cuántos meses de embarazo se puede pintar el pelo?

Entre las mujeres ha surgido el temor de los riesgos de usar tintes al estar embarazadas, ya que ciertos químicos podrían llegar al bebé. Sin embargo, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos en Estados Unidos detalla que solamente una pequeña cantidad de tintes se absorbe en la piel, por lo que su uso es seguro para las usuarias.

Por otro lado, en Nemours KidsHealth, detalla que hay pocos estudios que hablen sobre los daños que pueda tener el feto al pintarte el pelo, por lo que no supone ningún riesgo para ellas o para los bebés.

Aunque no hay una razón para temer en su uso, el portal de Natalben recomienda que se apliquen los tintes a partir de la semana 12, resaltando que durante el proceso de gestación disminuyamos la aplicación de esos productos capilares.

¿Qué debemos considerar al aplicar un tinte en el embarazo?

Considerando toda la información que te dimos sobre el uso seguro de los tintes al estar embarazadas. Sin importar que no haya una razón que nos ponga en riesgo, se recomienda considerar algunos factores para prevenir algún problema al pintar tu pelo: