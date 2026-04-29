7 formas de usar color en tu maquillaje sin perder naturalidad

Tu maquillaje natural puede perfectamente agregar un toque de color que, aunque sea intenso, no significa que el look es cargado o que esté fuera de lugar. En realidad, es una de las formas más efectivas de iluminar el rostro.

La clave está en la técnica y en saber elegir los puntos focales estratégicos que puedes colorear para aportar un toque de frescura y modernidad a tu rutina diaria. Hoy te compartimos las 7 maneras infalibles de experimentar con la colorimetría.

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7 formas de usar color en tu maquillaje

Delineado de color

En lugar del negro riguroso, usa un tono como el verde esmeralda o el azul marino, y has un delineado pegado a las pestañas superiores. Así aportarás profundidad sin endurecer tu mirada.

Sombras en crema difuminadas

Aplica un tono melocorón o lavanda con los dedos justo sobre tu párpado móvil. Su textura se fundirá con la piel y así podrás evitar cortes bruscos.

Máscara de pestañas bogoña o café

Estos tonos realzan el color natural del iris de forma mucho más sutil que un negro y podrán darte ese toque moderno sin exagerar.

Color en el lagrimal o en el delineado ayudarán a resaltar tu look|Pexels: Luis Trejo

Punto de luz en el lagrimal

Un toque de sombra amarilla o meta justo en el lagrimal te ayudará a abrir el ojo de forma instantánea sin la necesidad de maquillar todo el párpado.

Labios efecto mordida

Puedes aplicar un color de labial vibrante solo en el centro de tus labios y posteriormente difuminarlo hacia afuera para obtener un acabado más suave, que va con el resto del look natural y también luce juvenil.

Aplica rubor en las mejillas y en el puente de la nariz|Pexels: Ron Lach

Rubor monocromático

Puedes elegir un tono de rubor que resalte el color natural de tu piel y colocarlo en las mejillas y en el puente de la nariz para dar un aspecto más bronceado saludable, como si hubieses sido "besada por el sol".

Cejas con matiz

Si tienes la cabellera pelirroja o rubia, usar geles de cejas con subtonos cálidos o cobrizos aportarán armonía cromática inmediata a todo tu rostro, y también color.

