Los 4 pilares básicos que te ayudarán a tener buena salud física y mental

La salud física y mental son elementos base para tener bienestar general, por lo que es fundamental poder darles los aspectos necesarios en nuestra jornada. Para poder lograrlo, es esencial contar con 4 pilares básicos, los cuales debemos incorporar en nuestras jornadas.

Para que lo puedas implementar, te detallaremos las 4 bases que te ayudarán a lograrlo, así que toma nota de toda la información que te vamos a proporcionar.

¿Cuáles son los pilares de la salud?

Es posible tener una buena salud física y mental al mismo tiempo, pero para ello es fundamental implementar los 4 pilares básicos en nuestra jornada, pequeñas acciones que nos ayudarán a tener un cambio positivo en el estilo de vida que llevamos. Aplica las siguientes opciones:

Hacer ejercicio es indispensable: Además de ayudarnos a mejorar la salud cardiovascular y aumentar nuestro desempeño físico, es vital para quitar el estrés, ya que logramos sacar la ansiedad y frustración de nosotros. Relajación: Puede ser practicando yoga o meditación; disminuye la ansiedad y mejora la energía que tienes en tu cuerpo. Encuentra aquella actividad que te ayude a relajarte; puedes intentar con hobbies. Una nutrición balanceada: Una dieta saludable te ayudará a estimular tu intestino, mejorando tu salud intestinal y teniendo un mejor ánimo. Disminuyendo el consumo de azúcares, grasas saturadas, harinas y ultraprocesados Un buen descanso nunca debe faltar: Dormir menos de 7 horas constantemente es muy dañino para tu salud en general; procura descansar lo mejor posible.

¿Qué debemos hacer ante algún problema?

Considerando que la salud física y mental van de la mano, es importante que solicitemos apoyo cuando empecemos a sentirnos mal. La Biblioteca Nacional de Medicina detalla que cuando empezamos a tener cambios en nuestros hábitos, una sensación de vacío o la llegada de actos poco habituales y dañinos, solicitamos el apoyo de un profesional de la mente, ya que nos ayudará a tratar el problema que tengamos.

Comienza a aplicar los 4 pilares básicos en tu rutina; puedes hacerlo progresivamente para que puedas acoplarlo a tu jornada y progresivamente veas algunos cambios.