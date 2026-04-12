3 formas de reutilizar el café para darles más vida a tus plantas y se vean preciosas

¿Eres de los que bebe café todas las mañanas y no sabe qué hacer con la borra que sobra? No la tires: puedes darle una segunda vida en tus plantas. No solo ayuda a que se vean más hermosas, también las protege. Aquí te contamos 3 formas de reutilizar el café molido usado.

Las plantas aman ser cuidadas, y cuando les agregas un poco del café que te sobró, lo resienten casi de inmediato. Así lo recomienda El Mueble. Pero, ¿cuáles son realmente sus beneficios?

Estos son los beneficios de ponerle café a las plantas

Puedes usar las sobras de café para muchas cosas, pero destacan por ser un gran aliado para la salud de las plantas gracias a su alto contenido en minerales como fósforo, potasio y nitrógeno:

El café es un fertilizante natural para plantas: ayuda a nutrirlas y fortalecerlas mientras están en desarrollo. Incluso puede funcionar como un sustrato natural si lo mezclas con agua al momento del riego. El café como pesticida: aunque suene difícil de creer, funciona. Puedes colocarlo alrededor de los tallos para mantener alejadas a las babosas y los caracoles. El café es repelente de gatos: si lo colocas en tus plantas o cerca de ellas, los gatos se mantendrán alejados, ya que no toleran su olor. Así evitarás que se acerquen y dejen malos olores.

El café en plantas: te decimos cómo usarlo.|(Canva)

¿Cómo preparar el café para ponerlo en las plantas?

No se trata solo de arrojar los restos de café una vez que terminas tu bebida por la mañana. Según Architectural Digest, debes dejar que el café molido se seque por completo. Después, guárdalo en un recipiente de plástico y agrégalo poco a poco a las plantas.

Eso sí, hay una clave importante: siempre debes mezclarlo con la tierra. La proporción ideal es de 2 gramos de café por cada kilo de tierra para obtener mejores resultados.

Cabe señalar que debes conocer cuáles plantas pueden aprovechar mejor los nutrientes del café, como el rosal.