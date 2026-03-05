3 FORMAS DISTINTAS de utilizar el amarillo en tus outifs de primavera 2026

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la estación más querida y esperada por chicos y grandes por igual. La primavera del 2026 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás tres formas distintas en las que puedes utilizar el color amarillo a través de tus outfits para estar a la moda.

Los amantes de la moda y la belleza han dado a conocer que el amarillo es uno de los colores que más importancia tendrá durante la primavera del 2026; sin embargo, son pocas las personas que deciden utilizar este color debido a lo difícil que puede ser al momento de combinarlo. Ante ello, aquí conocerás tres métodos con los cuales puedes hacer que brille en sociedad.

¿Cómo utilizar el amarillo en tus outfits de primavera 2026?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el equinoccio de primavera llegará el próximo 20 de marzo; es decir, en menos de un mes. Esta situación sugiere la posibilidad de combinar distintos colores, siendo el amarillo el más importante para obtener resultados que vayan con la tendencia de la moda.

Te puede interesar: ¿Cuánto falta para que llegue el equinoccio de primavera?

El color amarillo suele transmitir optimismo, energía y renovación, y más cuando se utiliza en la época de la primavera. Bajo este contexto, vale decir que este color también se asocia con la vitalidad, así como la alegría y la creatividad, por lo que este se puede combinar con otras tonalidades tales como el verde, azul, blanco y lila.

Dicho lo anterior, expertos en moda y belleza mencionan que la mejor forma de utilizar el color amarillo es a través de un vestido corto que ayude a que tu figura luzca más. Del mismo modo otra opción es a través de una blusa o camisa, aunque tampoco debes destacar este color a través de un pantalón tanto en hombres como mujeres.

¿Qué combinación de colores va perfecto con el amarillo?

Los amantes de la belleza menciona que el amarillo va perfecto con otras tinalidades como el verde oliva o el verde claro a través de outfits completos; del mismo modo, el azul cielo también es un elemento ideal en un vestido con tonalidades amarillas. El lila es idóneo para reuniones laborales o sociales, mientras que el blanco ha sido un clásico que se ha mantenido a lo largo de los años.