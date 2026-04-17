Durante esta temporada de calor, altas temperaturas y humedad, verse fresca es una prioridad, a nadie le gusta llegar bañado en sudor a ningún sitio o tener la sensación de verte sucia o descuidada.

Por eso, hoy te presentamos algunos de los consejos de expertos para poder conseguir un look cómodo que al mismo tiempo te mantenga libre del bochorno.

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Las 3 formas de verte fresca aunque haga calor

Elige fibras naturales

Olvídate de las telas sintéticas, como el poliéster, ya que atrapan el calor y la humedad, y mejor enfócate en comprar solo prendas de lino, seda o algodón, ya que estas tres fibras permiten que tu piel respire, además de que se secan rápido y también dan un aspecto sofisticado y relajado de forma más natural.

Durante la temporada de calor, elige atuendos frescos que dejen a tu piel respirar|Pexels: Nicolás Rueda

Siluetas holgadas o el efecto oversize

Entre menos tela toque tu piel, más fresca te sentirás y te mantendrás así durante el día. Es mejor que cambies los jeans ajustados por pantalones e pierna ancha o por faldas midi o vestidos tipo túnica. Así permitirás que el aire circule mejor y también evitarás las manchas de sudor que son incómodas.

Maquillaje clean look y peinados estratégicos

En días de calor, evitar el bochorno es una prioridad, por lo que el maquillaje debe basarse en la técnica de "menos es más".

Cambia la base pesada por una tinta con protección solar y usa productos en crema para un acabado más luminoso, no grasoso.

Los moños o coletas altas mantendrán despejada tu nuca|Pexels: mohamed zehry

Por otro lado, elige peinados que despejen tu cara y tu nuca,así evitarás sudad y tener más calor. Algunas de las tendencias de esta temporada son las trenzas de boxeador, las trenzas pulidas, los moños y las coletas altas.

Cualquiera de estos looks no solo te mantendrá fresca, sino que también te dará un aire de cuidado y elegancia. Además, pueden adaptarse a eventos casuales con tu familia y amigos o a situaciones más formales en tu espacio de trabajo.