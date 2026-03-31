3 ideas de bolsas con patrones de tela hechas a mano: el paso a paso con y sin máquina de coser
Con estos ejemplos podrás ahorrarte un buen dinero y poder darle una segunda vida a tu ropa vieja que ya no usas.
¿Te sobra tela o ropa vieja que ya no usas y no sabes qué hacer con ella? Seguramente te encantará saber que puedes hacer bolsas ecológicas con patrones hechos a mano y, en algunos casos, sin necesidad de una máquina de coser.
Estas manualidades son cada vez más populares y se han colocado en tendencia dentro de la moda de reciclaje. Y no es para menos, ya que puedes darle una segunda vida a la ropa que tienes guardada. Afortunadamente, estos objetos no son difíciles de hacer, según usuarios de Pinterest.
¿Cómo hacer las bolsas con patrones de tela hechas a mano?
1. Bolsa tipo tote básica (con máquina de coser)
Se pueden hacer con camisetas o telas resistenes. Solo necesitas materiales como 2 rectángulos de tela reciclada de 40 x 45 cm. Hilo, máquina de coser, tijeras y alfileres.
Luego, sigue estos pasos:
- Corta la tela: Obtén dos rectángulos del mismo tamaño.
- Coloca las piezas: Junta ambas caras “bonitas” hacia adentro.
- Cose los lados y la base: Deja la parte superior abierta.
- Refuerza las esquinas: Haz un pequeño doblez en la base para darle forma (opcional).
- Haz las asas: Corta dos tiras largas (aprox. 50-60 cm), dóblalas y cóselas.
- Fija las asas: Cósalas en la parte superior de la bolsa.
- Dobladillo superior: Haz un dobladillo para un mejor acabado.
2. Bolsa tipo mochila con cordón (con máquina de coser)
Lo harás con pantalones de mezclilla, sudaderas o telas gruesas y duraderas. Solo necesitas dos pedazos de tela de 35 x 40 cm. Un cordón o agujeta de tenis reciclada, un hilo y máquina de coser.
Sigue el paso a paso:
- Corta la tela: Dos rectángulos iguales.
- Haz el canal del cordón: Dobla la parte superior de cada pieza y cósela dejando espacio para pasar el cordón.
- Une las piezas: Cose los lados y la base, dejando pequeños espacios en los lados inferiores.
- Pasa el cordón: Introduce el cordón por ambos lados usando un seguro o gancho.
- Ajusta las asas: Saca los extremos por los huecos inferiores y haz nudos.
3. Bolsa sin coser con camiseta reciclada (sin máquina)
Usarás camisetas viejas de algodón que ya no usas o tienes guardadas. Solo necesitas esta prenda completa y unas tijeras.
Comienza con el proceso:
- Corta las mangas y el cuello: Esto formará las asas.
- Voltea la camiseta al revés.
- Haz cortes en la parte inferior: Tiras de unos 3-5 cm de largo.
- Anuda las tiras: Ata cada par de tiras para cerrar la base.
- Refuerza (opcional): Haz un segundo nudo para mayor seguridad.
- Voltea nuevamente la camiseta.