3 ideas de bolsas con patrones de tela hechas a mano: el paso a paso con y sin máquina de coser

¿Te sobra tela o ropa vieja que ya no usas y no sabes qué hacer con ella? Seguramente te encantará saber que puedes hacer bolsas ecológicas con patrones hechos a mano y, en algunos casos, sin necesidad de una máquina de coser.

Estas manualidades son cada vez más populares y se han colocado en tendencia dentro de la moda de reciclaje. Y no es para menos, ya que puedes darle una segunda vida a la ropa que tienes guardada . Afortunadamente, estos objetos no son difíciles de hacer, según usuarios de Pinterest.

¿Cómo hacer las bolsas con patrones de tela hechas a mano?

1. Bolsa tipo tote básica (con máquina de coser)

3 ideas de bolsas con patrones de tela hechas a mano|Pinterest

Se pueden hacer con camisetas o telas resistenes. Solo necesitas materiales como 2 rectángulos de tela reciclada de 40 x 45 cm. Hilo, máquina de coser, tijeras y alfileres.

Luego, sigue estos pasos:

Corta la tela: Obtén dos rectángulos del mismo tamaño.

Obtén dos rectángulos del mismo tamaño. Coloca las piezas: Junta ambas caras “bonitas” hacia adentro.

Junta ambas caras “bonitas” hacia adentro. Cose los lados y la base: Deja la parte superior abierta.

Deja la parte superior abierta. Refuerza las esquinas: Haz un pequeño doblez en la base para darle forma (opcional).

Haz un pequeño doblez en la base para darle forma (opcional). Haz las asas: Corta dos tiras largas (aprox. 50-60 cm), dóblalas y cóselas.

Corta dos tiras largas (aprox. 50-60 cm), dóblalas y cóselas. Fija las asas: Cósalas en la parte superior de la bolsa.

Cósalas en la parte superior de la bolsa. Dobladillo superior: Haz un dobladillo para un mejor acabado.

2. Bolsa tipo mochila con cordón (con máquina de coser)

Haz una bolsa de tela hecha a mano con tu ropa vieja.|Pinterest

Lo harás con pantalones de mezclilla, sudaderas o telas gruesas y duraderas. Solo necesitas dos pedazos de tela de 35 x 40 cm. Un cordón o agujeta de tenis reciclada, un hilo y máquina de coser.

Sigue el paso a paso:

Corta la tela: Dos rectángulos iguales.

Dos rectángulos iguales. Haz el canal del cordón: Dobla la parte superior de cada pieza y cósela dejando espacio para pasar el cordón.

Dobla la parte superior de cada pieza y cósela dejando espacio para pasar el cordón. Une las piezas: Cose los lados y la base, dejando pequeños espacios en los lados inferiores.

Cose los lados y la base, dejando pequeños espacios en los lados inferiores. Pasa el cordón: Introduce el cordón por ambos lados usando un seguro o gancho.

Introduce el cordón por ambos lados usando un seguro o gancho. Ajusta las asas: Saca los extremos por los huecos inferiores y haz nudos.

3. Bolsa sin coser con camiseta reciclada (sin máquina)

Ideas de bolsas con patrones de tela hechas a mano|Pinterest

Usarás camisetas viejas de algodón que ya no usas o tienes guardadas. Solo necesitas esta prenda completa y unas tijeras.

Comienza con el proceso: