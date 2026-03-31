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3 ideas de bolsas con patrones de tela hechas a mano: el paso a paso con y sin máquina de coser

Con estos ejemplos podrás ahorrarte un buen dinero y poder darle una segunda vida a tu ropa vieja que ya no usas.

bolsas con patrones de tela
Estas bolsas de tela hechas a mano se ven hermosas.|Pinterest

Escrito por: Alexis Ceja | DR

¿Te sobra tela o ropa vieja que ya no usas y no sabes qué hacer con ella? Seguramente te encantará saber que puedes hacer bolsas ecológicas con patrones hechos a mano y, en algunos casos, sin necesidad de una máquina de coser.

Estas manualidades son cada vez más populares y se han colocado en tendencia dentro de la moda de reciclaje. Y no es para menos, ya que puedes darle una segunda vida a la ropa que tienes guardada. Afortunadamente, estos objetos no son difíciles de hacer, según usuarios de Pinterest.

¿Cómo hacer las bolsas con patrones de tela hechas a mano?

1. Bolsa tipo tote básica (con máquina de coser)

Bolsas con patrones de tela
3 ideas de bolsas con patrones de tela hechas a mano|Pinterest

Se pueden hacer con camisetas o telas resistenes. Solo necesitas materiales como 2 rectángulos de tela reciclada de 40 x 45 cm. Hilo, máquina de coser, tijeras y alfileres.

Luego, sigue estos pasos:

  • Corta la tela: Obtén dos rectángulos del mismo tamaño.
  • Coloca las piezas: Junta ambas caras “bonitas” hacia adentro.
  • Cose los lados y la base: Deja la parte superior abierta.
  • Refuerza las esquinas: Haz un pequeño doblez en la base para darle forma (opcional).
  • Haz las asas: Corta dos tiras largas (aprox. 50-60 cm), dóblalas y cóselas.
  • Fija las asas: Cósalas en la parte superior de la bolsa.
  • Dobladillo superior: Haz un dobladillo para un mejor acabado.

2. Bolsa tipo mochila con cordón (con máquina de coser)

Bolsas con patrones de tela
Haz una bolsa de tela hecha a mano con tu ropa vieja.|Pinterest

Lo harás con pantalones de mezclilla, sudaderas o telas gruesas y duraderas. Solo necesitas dos pedazos de tela de 35 x 40 cm. Un cordón o agujeta de tenis reciclada, un hilo y máquina de coser.

Sigue el paso a paso:

  • Corta la tela: Dos rectángulos iguales.
  • Haz el canal del cordón: Dobla la parte superior de cada pieza y cósela dejando espacio para pasar el cordón.
  • Une las piezas: Cose los lados y la base, dejando pequeños espacios en los lados inferiores.
  • Pasa el cordón: Introduce el cordón por ambos lados usando un seguro o gancho.
  • Ajusta las asas: Saca los extremos por los huecos inferiores y haz nudos.

3. Bolsa sin coser con camiseta reciclada (sin máquina)

Bolsas con patrones de tela
Ideas de bolsas con patrones de tela hechas a mano|Pinterest

Usarás camisetas viejas de algodón que ya no usas o tienes guardadas. Solo necesitas esta prenda completa y unas tijeras.

Comienza con el proceso:

  • Corta las mangas y el cuello: Esto formará las asas.
  • Voltea la camiseta al revés.
  • Haz cortes en la parte inferior: Tiras de unos 3-5 cm de largo.
  • Anuda las tiras: Ata cada par de tiras para cerrar la base.
  • Refuerza (opcional): Haz un segundo nudo para mayor seguridad.
  • Voltea nuevamente la camiseta.
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