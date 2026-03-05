Reciclar ropa vieja y darle un segundo uso es la tendencia de este 2026, pues así ahorrarás cientos de pesos creando nuevas prendas o artículos para el hogar, como lo es en esta ocasión. No obstante, hay algunas personas a las que las limita el no tener una máquina de coser, pero con estas 4 ideas podrás hacer diferentes manualidades. Así puedes hacer reciclar suéteres y hacerlos cojines bonitos.

Hay diferentes creaciones con ropa vieja reciclada, como pantalones de mezclilla para darles paso a vestidos aesthetic o darles una nueva vida en artículos personales, como lo son carteras o portacelulares, entre otros más, dependiendo de la creatividad y el tiempo que le dediques, como lo serán estas piezas, según el canal de Show de Manualidades.

La ropa vieja convertida en diferentes manualidades

1. Toalla para manos: Una playera vieja y despintada puede tener una nueva vida como un artículo de aseo personal. Para ello, debes cortar la parte superior y solo dejar la parte del cuello en forma de un semicírculo. Posteriormente, desprende el extremo de la manga para coser con una aguja, simulando un colgante. Al final, une el resto de la prenda.

4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en diferentes manualidades sin usar máquina de coser|Pinterest

2. Almohada. Corta la parte del cuello y de las mangas, para después coser con una aguja y cerrar los extremos.

Posteriormente, rellena con algodón o plumas para convertir la prenda en una almohada o cojín.

4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en diferentes manualidades sin usar máquina de coser|Pinterest

3. Cesto: Dale un nuevo uso a esa playera vieja haciendo un tipo cesto para almacenar artículos personales. Basta con hacer la forma de cilindro con cartón y poner encima la prenda. Puedes agregarle diferentes diseños, dependiendo de tu creatividad.

4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y convertirla en diferentes manualidades sin usar máquina de coser|Pinterest

4. Tapete: Corta en cuadritos todas las prendas que ya no utilices, sin importar el color ni el material, y pégalas en una base hecha por un pantalón de mezclilla. Une todas las piezas y dale un nuevo uso a tu ropa vieja.