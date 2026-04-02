3 ideas de corte Blunt Bob que está de moda: te verás muy elegante y profesional
El clásico bob quedó en el olvido y lo de hoy es lucir una variante más sofisticada que quede con tu estilo, ya que hay nuevas opciones que se adecuan a la modernidad
El corte de pelo Blunt Bob es uno de los favoritos de los famosos porque es sencillo de mantener y luce espectacular. Si estás pensando en darte un nuevo look, este es ideal para comenzar en el mundo de los bob. Estas 3 ideas te darán la base para que puedas experimentar con tu propio estilo.
De acuerdo con Mujer Hoy, el corte Blunt Bob es uno de los más solicitados en las estéticas, ya que uno de sus beneficios más conocidos es que ayuda a rejuvenecer el aspecto del rostro. Básicamente, este corte de pelo es recto, despuntado y con un movimiento natural.
3 ideas de corte Glassy Bob que está de moda: te verás elegante y aesthetic
Las 3 ideas de corte Blunt Bob para mujer
- Blunt bob pulido tipo “glass hair”: Este corte se hace a una sola longitud, con líneas completamente rectas y puntas compactas, sin capas visibles, buscando un acabado brillante y espejo que refleje luz; se logra con tijera en línea recta y pulido final con plancha para sellar la cutícula. Este estilo es tendencia porque apuesta por la precisión y el minimalismo elegante. Se ve mejor con looks formales como trajes sastre, camisas blancas estructuradas o blazers, ya que proyecta una imagen ejecutiva, limpia y sofisticada.
- Blunt bob a la mandíbula (chin-length sharp bob): Este corte cae justo a la altura de la mandíbula con una línea recta muy marcada que enmarca el rostro; el estilista trabaja el cabello en seco o húmedo asegurando simetría total y puede añadir un ligero pulido hacia adentro para estilizar facciones. Es uno de los favoritos de 2026 porque los bobs cortos y definidos están dominando por su efecto elegante y rejuvenecedor . Funciona perfecto con outfits monocromáticos, vestidos midi o conjuntos estructurados, ya que resalta el cuello y eleva cualquier look profesional.
- Blunt bob largo (lob recto sofisticado): Se corta a la altura de los hombros o clavícula manteniendo la base recta, pero con un acabado ligeramente más flexible para permitir movimiento; el estilista puede suavizar mínimamente las puntas internas sin perder el efecto blunt para evitar rigidez. Este estilo sigue en tendencia por su versatilidad y equilibrio entre elegancia y practicidad . Se ve especialmente bien con outfits business casual como pantalones de pinzas, blusas fluidas o vestidos minimalistas, ya que transmite profesionalismo sin verse rígido.