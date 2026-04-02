3 ideas de corte Blunt Bob que está de moda: te verás muy elegante y profesional

El corte de pelo Blunt Bob es uno de los favoritos de los famosos porque es sencillo de mantener y luce espectacular. Si estás pensando en darte un nuevo look, este es ideal para comenzar en el mundo de los bob. Estas 3 ideas te darán la base para que puedas experimentar con tu propio estilo.

De acuerdo con Mujer Hoy, el corte Blunt Bob es uno de los más solicitados en las estéticas, ya que uno de sus beneficios más conocidos es que ayuda a rejuvenecer el aspecto del rostro. Básicamente, este corte de pelo es recto, despuntado y con un movimiento natural.

3 ideas de corte Glassy Bob que está de moda: te verás elegante y aesthetic

Las 3 ideas de corte Blunt Bob para mujer