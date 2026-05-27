3 ideas para hacer dijes para decorar tu celular de K-Pop Demon Hunters

La euforia por la película de K-pop Demon Hunters, su estética neón, sus looks brillantes, su energía muy al estilo ido de K-pop y sus detalles super aesthetic llaman la atención de cualquiera. Si quieres llevar tu amor por las HUNTR/X o los Saja Boys a otro nivel, puedes crear tus propios accesorios para tu celular.

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Estas son 3 ideas para decorar tu celular con dijes inspirados en K-pop Demon Hunters

A continuación te dejamos tres ideas de dijes inspirados en la película y sus personajes que harán de tu celular una verdadera obra de arte. Lo mejor de todo es que son fáciles de hacer:

1. Dijes con mini photocards holográficas

Para crear tu propio dije de mini photocards, necesitarás imprimir imágenes de tus personajes favoritos, logos o escenas favoritas. Después las recortas y las plastificas con cinta transparente o papel contact. A la hora de armar el dije, puedes intercalar las imágenes con argollas, cuentas de colores y estrellas para que parezca un accesorio digno del fandom de las HUNTR/X.

|Inteligencia Artificial Gemini / Netflix

2. Dijes estilo lightstick miniatura

Para este tipo de dije puedes usar fomi moldeable para crear tu propio lightstick miniatura inspirado en las HUNTR/X. Posteriormente, la puedes pintar con pintura acrílica en colores neón o metálicos y agregar cuentas de color rosa, morado, azul eléctrico o incluso plateado para dar esa vibra de Las Guerreras K-pop.

|Inteligencia Artificial Gemini

3. Dijes con cuentas y charms de estrellas

La idea más fácil de todas: lo único que necesitarás es hilo elástico, cuentas pastel, cuentas de letras y cuentas de figuras como estrellas, corazones, lunas y estrellas. Con las letras puedes poner palabras como “HUNTR/X” o “Saja Boys” y agregar dijes de figuras.

|Inteligencia Artificial Gemini

Ahora ya lo sabes, lo mejor de todo es que hacer cualquiera de estos dijes es barato, muy fácil de hacer y se ve superbonito colgando del celular. Recuerda que puedes hacerlos tú sola o con toda la familia; el chiste es dejar volar la imaginación y crear juntos accesorios muy especiales.