Susan Krauss, psicóloga estadounidense: “Los narcisistas vulnerables pueden sentir vergüenza y envidia, y no son amables con los demás”

Es probable que hoy en día hayas escuchado la palabra “narcisista” ya que es un término que actualmente se ha popularizado en redes. Sin embargo, de acuerdo con la psicóloga Susan Krauss las personas que son consideradas así comparten características muy peculiares. En esta ocasión te explicamos cuáles son las prácticas comunes de estas personas.

¿Qué dice la psicología sobre los narcisistas?

Una de las psicólogas más importantes, Susan Krauss, realizó una aportación sobre el tema del narcisismo en el que mencionó cuáles son los comportamientos en común que estas personas comparten, información que resumió en una sola frase: "Los narcisistas vulnerables pueden sentir vergüenza y envidia, y no son amables con los demás". Por otro lado, de acuerdo con la especialista las personas con tendencia narcisista suelen mostrar mucha seguridad en ellos mismos. Por otro lado, asegura que la existencia de estas personas depende de de la aprobación de su exterior.

Por su parte, Krauss establece que las personas narcisistas tienen cuatro características en común: son optimistas, tienen visión, son creativos e inteligentes. Sin embargo, eso no evita que puedan dañar a otras personas ya que la psicóloga menciona “Como señalan los autores, los narcisistas tienen una serie de cualidades interpersonales antipáticas. Pueden ser acosadores, violentos, agresivos, orientados al estatus, alienantes e imprudentes” esto sin lugar a dudas es algo que tiene grandes afectaciones ya que muchas personas pueden verse afectadas a nivel personal en diversas áreas de su vida si están con personas narcisistas.

¿El “narcisismo” tiene cura?

Es probable que una vez que pienses en todos los efectos negativos que puede traer una persona narcisista a la vida de otra te preguntes si quién padece el trastorno puede “curarse”, la respuesta es simple no hay un tratamiento médico como tal, más bien, de acuerdo con la Clínica Mayo, “es la terapia de conversación, también llamada psicoterapia”. Cuando la persona narcisista decida acudir con un especialista podrá relacionarse mejor con otras personas y comprender el origen de sus emociones y especialmente manejar el tema de la autoestima.