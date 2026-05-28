¡Una FOTO lo confirmó! Ella Bucio y Humberto Noriega desatan rumores de romance tras Exatlón México

Aunque hace unos días terminó la novena temporada de Extalón México, los participantes que formaron parte de esta justa aún siguen dando mucho de qué hablar aunque no todo es en lo deportivo como nos tienen acostumbrados, sino por cuestiones sentimentales.

En esta ocasión hablaremos de Ella Bucio, quien fuera miembro del Equipo Rojo en esta última temporada donde entregó lo mejor de sí y que le hizo valerse del cariño del público mexicano día tras día, por lo que cada detalle que comparte sobre su vida privada mantiene a todos a la expectativa.

¿Quién es el novio de Ella Bucio?

Aunque por ahora NO hay nada confirmado, una historia subida a redes sociales dejó mucho qué pensar pues se le vio muy cercana a Humberto Noriega, lo que en seguida desató una ola de rumores de ambos atletas.

Humberto Noriega también dejó una gran participación en la novena temporada de Exatlón México, siendo que llegó hasta la semana final, donde vimos al “Prime Time” darlo todo hasta los últimos días del reality show deportivo más intenso de la televisión mexicana.

Por ahora, sería cuestión de días para saber más a detalle qué es de la relación entre Ella Bucio y Humberto Noriega, siendo dos de los participantes del Equipo Rojo más queridos de esta temporada y que más han llamado la atención entre el público.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Ella Bucio (@ella.bu.do)

¿Quién ganó la novena temporada de Exrtalón México?

Aunque no va ni un mes de que esta competición llegó a su fin, muchos seguidores ya comienzan a preguntar por una edición más, pues la participación de Mati Álvarez del Equipo Rojo quien venció a Evelyn.

Por otro lado, Alexis Vargas, también conocido como Hirochi del Equipo Azul, logró cumplir la promesa a su mamá y se llevó la Copa Exatlón México a casa, venciendo de una gran manera a Mono Osuna, dejando una de las finales más intensas en toda la historia del reality show.

