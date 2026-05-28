Conoce la tendencia en tapetes de baño; no más tela este 2026

El mundo del diseño de interiores ha traído diversas propuestas que sirven como solución o desarrollo estético, pero que han traído cuestionamientos a muchos sobre cómo y por qué se deben utilizar algunos elementos dentro de casa. Hoy se proponen 3 ideas para un cambio alrededor de los tapetes de baño, por eso valdrá la pena “echar un vistazo” a lo que se indica a continuación.

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¿Por qué es necesario cambiar los tapetes de baño de tela?

Aunque de primera instancia suena la opción más viable y práctica, pensando a fondo el tema de los tapetes de baño de tela, la situación no es tan agradable como se piensa. Este material es un espacio problemático en temas como la higiene, pues acumula humedad, es un espacio donde los hongos pululan y donde también es necesaria la limpieza constante.

Entonces, tomando en cuenta la higiene y la practicidad, algunos conocedores del tema, te animan a cambiar tu tapete de baño. Aunque no todos son del todo baratos, es muy probable que la inversión valga la pena, al mismo tiempo que cuidas tu limpieza y también mantienes estándares debidos de seguridad en el cuidado de no resbalar al salir de tu respectiva ducha.

¿Cómo puedes cambiar tus tapetes de baño de tela?

Entonces, para que le digas adiós a la tela en tus tapetes de baño, estas son 3 propuestas de cambio.

Alfombrillas de diatomita

La piedra de diatomita es un material poroso de origen natural que absorbe la humedad de manera inmediata y la evapora en minutos. Las alfombrillas de este material son realmente delgadas, son antifúngicas y no requieren de lavado frecuente. No retienen el agua y basta con dejarlas secando al aire para que se “regeneren”.

Rejillas de madera

Esta segunda opción de cambio en tus tapetes de baño tiene como protagonista una oportunidad elegante. El material del que están hechos es madera de teca o bambú, inspirados en diseños de baños japoneses y nórdicos, su superficie elevada permite que el agua drene por debajo y que no se acumule. Además… el material con el que están hechos evita la humedad cuando son debidamente tratados.

Tapete de algodón orgánico

Si todavía no te convence del todo la idea de un cambio de tapetes de tela, esta es la opción para ti. En cierta forma al vivir un momento de transición acudes a este algodón orgánico certificado, el cual no tiene tratamientos químicos y el cual contiene instrucciones de lavado a altas temperaturas. Esta opción se lava solamente una vez a la semana, se trata como ropa de cama en asuntos higiénicos y se deben cambiar cada año.