3 ideas para hacer la chaqueta de Rumi de KPop Demon Hunters con ropa reciclada para el Día del Niño 2026

Las KPop Demon Hunters siguen siendo la apuesta segura si quieres que tus hijos pasen un Día del Niño y la Niña 2026 lleno de diversión. Por eso, te compartimos ideas para hacer karaoke y, ahora, para complementar, te decimos cómo puedes crear la ropa de Rumi, la protagonista de Las Guerreras KPop.

Lo mejor de todo es que no necesitas hacer grandes gastos para el disfraz de KPop Demon Hunters . Una usuaria de TikTok compartió una idea, pero hay más opciones. Elige la que mejor se adapte a ti y a tus hijos. ¡Les encantará!

Cómo hacer la chaqueta de Rumi de KPop Demon Hunters con material reciclado

1. Chaqueta base con mezclilla reciclada

Usa una chamarra vieja de mezclilla como base (puede ser tuya o de segunda mano). La clave es transformarla: corta las mangas o ajústalas para que queden más estructuradas y agrega piezas de otras prendas de mezclilla en diferentes tonos para crear contraste. Esto le dará ese aire urbano y poderoso típico del estilo idol.

2. Paneles con bolsas de plástico o vinil reutilizado

Para lograr ese look brillante y moderno, puedes usar bolsas plásticas limpias o pedazos de impermeables viejos. Córtalos en formas geométricas (rectángulos o líneas) y cóselos o pégalos sobre la chaqueta. Esto simula acabados tipo “cuero sintético” o vinil que suelen verse en outfits K-pop.



3. Detalles metálicos con tapas y anillas recicladas

Las tapas de refresco, anillas de latas o piezas metálicas pequeñas pueden convertirse en decoraciones. Límpialas bien y fíjalas como si fueran remaches o accesorios. Colócalas en hombros o bolsillos para dar ese toque rebelde y futurista.

Más ideas para decorar la chaqueta de Rumi de KPop Demon Hunters

Usa ropa que ya no uses (playeras, sudaderas, incluso cortinas) para crear parches. Puedes pintarlos con acrílico o plumones textiles para añadir símbolos, letras o gráficos inspirados en el concepto de cazadora de demonios. Luego cóselos en la espalda o mangas para que destaque.

Con pintura acrílica o textil, agrega sombras, líneas o efectos tipo “energía” o “combate”. También puedes lijar ligeramente algunas partes de la mezclilla para dar un acabado desgastado y más agresivo.

Si tienes cinturones viejos, collares rotos o cadenas olvidadas, úsalos como accesorios colgantes en la chaqueta. Puedes colocarlos en los bolsillos o en la parte frontal para dar movimiento y actitud.

Fainalmente, aunque no siempre se ve, el interior puede tener un toque especial. Usa una tela reciclada con color vibrante o estampado para forrar la chaqueta. Esto le da un detalle sorpresa muy propio del styling K-pop.