7 diseños de uñas infantiles para el Día del Niño 2026 sin acrílico y para cualquier ocasión

Celebra el Día del Niño y Niña 2026 con diseños de uñas para tu hija que le van a encantar. Estos ejemplos de manicure infantil no llevan acrílico y se pueden usar para cualquier ocasión, incluyendo fiestas y reuniones familiares.

1. Uñas arcoíris suave

Un diseño alegre pero delicado. Cada uña lleva un color pastel distinto (lila, menta, rosa, amarillo y azul), con acabado brillante. Se ve tierno, limpio y combina con cualquier outfit infantil sin ser exagerado.

7 diseños de uñas infantiles|(CANVA/Pinterest)

2. Caritas felices minimalista

sBase transparente o rosita claro con pequeñas caritas felices en una o dos uñas. Las caritas pueden ir en amarillo con puntitos negros. Es un diseño divertido, sencillo y muy versátil.

Uñas con diseños de caritas felices|(CANVA/Pinterest)

3. Estrellitas mágicas

Uñas en tono nude o transparente con pequeñas estrellas en blanco, plateado o colores suaves. Da un efecto de “uñas mágicas” muy sutil, perfecto para niñas que quieren algo bonito pero discreto.

7 diseños de uñas infantiles para el Día del Niño.|(CANVA/Pinterest)

4. Francesa de colores

Una versión infantil de la manicura francesa: base natural con puntas en colores vivos o pastel (cada uña diferente). Se ve elegante pero divertida, ideal para cualquier evento.

Diseño de uñas francesas para niña.|(CANVA/Pinterest)

5. Corazones mini

Base rosa claro o transparente con pequeños corazones distribuidos en una o dos uñas. Los corazones pueden ser rojos, lilas o multicolor. Es dulce y funciona tanto para diario como para celebraciones.

6. Confeti divertido

Uñas claras con puntitos de colores como si fuera confeti. Puedes usar un palillo o dotting tool para hacerlos. Se ve festivo, pero no recargado, perfecto para el Día del Niño y después.

|(CANVA/Pinterest)

7. Animalitos sutiles

Un diseño con base neutra y un pequeño dibujo de animal en una uña (como una carita de oso, gatito o conejito). El resto de las uñas pueden ir lisas. Es adorable sin ser exagerado.

Diseños de uñas con animalitos para niñas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Ideas para actividades divertidas en el Día del Niño y la Niña 2026

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