Pareciera imposible hacer una terraza en la casa sin modificar la fachada, pero existen varios casos en los que se demostró que se puede; solo basta con remodelar el interior de la vivienda sin necesidad de una obra en el exterior con estas 3 ideas. Conoce los 7 ejemplos para modificar una vivienda de Infonavit con tan solo 10,000 pesos: se verá lujosa y divina.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, un arquitecto español hizo una terraza sin la necesidad de modificar la fachada de la casa, pues solo abrió un pequeño espacio entre la habitación principal y la calle, a fin de que entre corriente de aire en los días calurosos de verano. Estas son las 8 ideas para dividir espacios en tu hogar sin la necesidad de paredes: se verá aesthetic.

Las 3 ideas para hacer una terraza en la casa

1. Crear espacio entre el interior y el exterior: En la pared del exterior se abrió un boquete para así crear la terraza, por lo que la recámara se tuvo que recorrer, a fin de generar un buen espacio para colocar una mesa y un par de sillas y así tener una corriente de aire durante los días de verano.

3 ideas para hacer una terraza en tu casa, pero sin modificar la fachada: te encantarán|Pinterest

2. Entrada de luz natural: Debido a que la terraza no está construida como se debe para que entre luz natural por el balcón, se puede optar por una alternativa y ella es la de abrir un boquete en el techo e instalar un tragaluz o una ventana de tejado, para así tener una zona de ventilación.

3 ideas para hacer una terraza en tu casa, pero sin modificar la fachada: te encantarán|Pinterest

3. Terraza en el jardín: Una opción es hacer una terraza en el jardín o el patio de tu casa, si tienes muy poco presupuesto, ya que en las anteriores ideas tendrás que contratar a un especialista para derribar muros y no dañar la estructura del hogar. En esta propuesta solo basta con comprar los muebles e instalar un domo o techo de lámina para evitar tener contacto con los rayos del sol.