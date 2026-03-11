Los espacios de la casa que no tienen paredes se ven más aesthetic, por lo que cada día más se construyen departamentos con este diseño, sin la necesidad de paredes. No obstante, puedes dividir los espacios del interior con diferentes objetos, que te serán más baratos que edificar un muro. Conoce las 9 ideas para remodelar un apartamento pequeño.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, el interior de la casa ya cuenta con detalles que serán grandes aliados al momento de dividir los espacios, como lo son las columnas, desniveles, techos o incluso las ventanas. Estas son las 4 ideas para construir una alberca pequeña en el patio con poco presupuesto: te salvará en los días calurosos.

Las ideas para dividir los espacios de la casa

1. Tapetes o alfombra: Es una buena opción para separar los espacios de la casa, como por ejemplo, la sala del comedor.

2. Cortinas: Las ideales serían las corredoras o tipo japonés, siempre y cuando midan desde el suelo hasta el techo.

3. Columna: La estructura de la casa puede ser un divisor de ciertos espacios de la casa, siempre y cuando la edificación tenga una.

4. Colores diferentes: Para dividir o diferenciar de un espacio a otro, puedes optar por pintar las paredes de diferentes colores.

8 ideas para dividir espacios de tu casa sin necesidad de paredes: se verá más aesthetic|Pinterest

5. Estantería: Una buena opción para separar la sala y el comedor. Para darle un toque diferente, puedes optar por un librero.

6. Pared de cristal: Una idea para separar el baño del dormitorio. Es una buena opción para que a este espacio entre la luz del sol.

7. Puerta plegable: La idea de este objeto es dividir el recibidor del comedor. Se puede elegir con cristales transparentes o un modelo cerrado.

8. Con barra: Una buena opción para separar la cocina del comedor o la sala. Además, podría fungir como mesa para que toda la familia se reúna a desayunar, comer o cenar.