3 ideas para maquillar la cola de la ceja para que se vea natural y elegante

Una buena técnica para maquillar las cejas es indispensable porque ayuda a resaltar las facciones y favorece la mirada al instante. Es por esto que se debe cuidar cada detalle, desde la forma en que se depila hasta cómo se rellena la zona de la "colita" para que no quede muy cargado ni se vea poco sofisticado.

3 pasos infalibles en tu rutina de maquillaje para maquillar las cejas y resaltar la "colita"

Alarga con gel transparente . Si tus cejas son cortas, puedes amplificarlas usando solamente un buen gel transparente que fije mientras delinea muy bien los vellitos. Aplica el producto de modo ascendente para un efecto lifting y procura que el final se vea bien marcado, ya que esto ayudará a que te guíes cuando pases al color.

Pinta pelo a pelo con una punta fina . Para las mujeres que tienen cejas poco pobladas, los plumones y lápices de puntas finas son perfectos para rellenar los "huequitos" sin que luzca exagerado el color. Lo mejor es que también sirve para delinear la "colita" al momento de maquillar; el secreto está en hacer trazos finos , imitando el efecto "pelo a pelo" que se usa en las tendencias de belleza que están arrasando en 2026 y apuestan por looks naturales.

Define la "colita" de las cejas con corrector. Además de que es uno de los mejores productos para cubrir las ojeras y hacer que la mirada se vea luminosa, el corrector también funciona para definir las cejas y que queden impecables. Solo tienes que poner una gota cerca del arco y con una brocha plana, difuminar en la parte baja, lo que hará que se vea mucho más estilizada.



Maquillar la “colita” de las cejas ayuda a un look natural y muy favorecedor|Canva

Otro de los mejores tips para maquillar las cejas con efecto natural, consiste en no exagerar con el depilado, ya que esto termina afectando su estructura y hace que la "colita" se vea poco favorecedora. Solo retira los vellos que sobresalgan del arco y déjalas crecer para que no te lastimes la piel.