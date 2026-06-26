Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto glow para que luzcan naturales en 5 minutos: paso a paso
Aprende a sacarle provecho a tu imagen con el maquillaje y apuesta por las técnicas de belleza que ayudan a resaltar los ojos de efecto caído al instante.
Conseguir una mirada luminosa y favorecedora es posible cuando se usan las técnicas correctas a la hora de maquillar. En el caso de las mujeres que tienen los ojos caídos y chiquitos, lo ideal es no saturarlos de productos, pues esto puede hacer que se vean demasiado cargados y terminen adquiriendo una apariencia de cansancio muy poco favorable.
Los pasos infalibles para maquillar ojos caídos y que la mirada quede con brillo al instante
- Prepara la zona de ojeras. En tu rutina de skincare incluye un contorno de ojos que tenga ingredientes pensados para revitalizar la piel y que vaya haciendo efecto a lo largo del día. Es importante que esta zona del rostro esté correctamente humectada para que el maquillaje tenga buenos resultados.
Aplica un corrector ligero de efecto luminoso. El corrector es uno de los productos que no pueden faltar en una buena rutina para maquillar ojos pequeños y caídos. Esto porque tienen la capacidad de darle color a la piel al mismo tiempo que unifica el tono. Lo ideal es que la fórmula sea ligera para que no quede como una plasta.
- Haz un delineado en color café. Aunque las sombras ahumadas dan una apariencia seductora y quedan increíble en eventos de noche, para el día a día el color café es una excelente opción para maquillar ojos chiquitos y darles un efecto brillante. Traza un "cat eye" desde la mitad del párpado con forma ascendente para que la mirada se vea abierta.
- Maquilla las cejas con efecto natural. Uno de los errores de maquillaje que muchas mujeres cometen sin darse cuenta, está en saturar las cejas y remarcarlas en exceso. Esto endurece las facciones y hace que los ojos pequeños se vean más chicos de lo que realmente son. Lo mejor es peinarlas para que queden parejas y darles un poco de color en los espacios vacíos.
Pon iluminador en el lagrimal y en el marco de las cejas. Al momento de maquillar los ojos pequeños y caídos para que se vean glowy, no te puede faltar el iluminador, no solo para los pómulos, también para la mirada. Pon un poco brillo en la zona del lagrimal y en el marco de las cejas, pues esto dará mayor apertura sin quedar exagerado.
- No exageres con el rímel. Las pestañas de color negro intenso y voluminosas ya no se usan tanto, pues en ocasiones saturan demasiado el maquillaje y ya no se ven bien. Para agrandar la mirada sutilmente con maquillaje solo asegúrate de rizar bien tus pestañas y poner capas de rímel en la parte superior y un toque en las pestañas inferiores.