Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto glow para que luzcan naturales en 5 minutos: paso a paso

Conseguir una mirada luminosa y favorecedora es posible cuando se usan las técnicas correctas a la hora de maquillar. En el caso de las mujeres que tienen los ojos caídos y chiquitos, lo ideal es no saturarlos de productos, pues esto puede hacer que se vean demasiado cargados y terminen adquiriendo una apariencia de cansancio muy poco favorable.

Los pasos infalibles para maquillar ojos caídos y que la mirada quede con brillo al instante