La azotea de la casa es un buen lugar para convertirla en un jardín si no tienes mucho espacio en el patio, ya que esta zona por lo regular no es requerida por las familias mexicanas. Aunque para ello se debe tener en cuenta que se requieren plantas para exterior. Es por ello que traemos para ti 3 ideas para poner macetas y que quizá se convierta en una terraza. Estas son las especies que hacen ver tu hogar más caro y elegante.

En el mercado hay diferentes tipos de macetas, las cuales podrás poner en la azotea para convertirla en un jardín. Puedes elegir entre macetas hechas con barro, plástico, cerámica o fibra de vidrio, cada una de ellas con diferentes funcionalidades para las plantas. Estas son las 2 especies que debes poner en tu cuarto para descansar mejor.

Las 3 ideas de macetas para instalar en la azotea

1. De autorriego: Es una buena opción para las personas que saldrán de viaje durante esta Semana Santa, ya que la maceta tiene un depósito de agua que se ubica en la parte interior o lateral. Este dispositivo riega la planta y mantiene la tierra húmeda.

3 ideas para poner macetas en la azotea de tu casa y se vean aesthetic|Pinterest

2. Rectangulares: Este tipo de macetas es utilizado en las terrazas, por lo que le irá muy bien al techo de tu casa, si es que decides remodelarlo y construir una pequeña zona de descanso. Son ideales para separar espacios y se recomienda instalarlas en los bordes o cerca de muros.

3 ideas para poner macetas en la azotea de tu casa y se vean aesthetic|Pinterest

3. Colgantes: Si decidiste convertir tu azotea en una terraza con techo, este tipo de macetas es una buena opción, ya que no te quitarán espacio debido a que están colgadas de algún objeto.

3 ideas para poner macetas en la azotea de tu casa y se vean aesthetic|Pinterest

Tipo de plantas para exterior

Si quieres instalar macetas con plantas en la azotea, se debe tomar en cuenta que se requieren especies para exterior, que se adapten a todo tipo de clima, como lo son las siguientes: Caléndula

