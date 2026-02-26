3 ideas para remodelar tu casa: estos estilos de decoración están en tendencia y transformarán tu hogar en una portada de revista

No cabe duda que 2026 es el año de la transformación. Si tú o alguien que conoces están pensando en remodelar su hogar, pero no tienen la inspiración suficiente, ¡no te preocupes! A continuación, te compartimos 3 estilos de decoración de interiores que estarán en tendencia este año. Checa estas ideas y transforma el lugar en el que vives en una casa de portada de revista.

3 ideas para remodelar tu casa: estilos de decoración en tendencia que transformarán tu hogar en una portada de revista

A continuación, te compartimos 3 tendencias de decoración para que transformes y renueves tu hogar:



Neodéco: Las formas escultóricas y los metales brillosos regresan en 2026 con el neodéco. Este estilo toma las bases del Art Déco para llevarlas a un contexto más contemporáneo, dando como resultado un estilo lleno de glamour y lujo. La geometría es clave en este diseño de interiores. Aquí te dejamos un ejemplo.

|Crédito: Gemini

Japandi: Si lo que buscas va más enfocado al minimalismo, lo tuyo es el estilo japandi. Este fusiona la elegancia de lo simple con la calidez del escandinavo, por ello su nombre: japan + scandi. Si bien este diseño de interiores se enfoca en la simpleza y la naturaleza, también ofrece un confort increíble. Los colores cálidos y neutros, acompañados de maderas naturales, son la clave. Mira este ejemplo:

| Crédito: Gemini

Encandinavo: Para un hogar más cálido y acogedor, el estilo escandinavo es la respuesta. Este estilo aprovecha al máximo la luz natural y se caracteriza por la presencia de materiales naturales en los muebles. Su paleta de colores es neutra. Para dar ese toque “acogedor” se recomienda integrar lámparas de luz cálida y algunas alfombras, mantas o cojines que aporten la calidez que uno busca en el hogar. Checa este ejemplo:

| Crédito: Gemini

Estos son sólo algunos ejemplos. Recuerda que tú puedes aplicar cada estilo a tu hogar con lo que esté en tus posibilidades. Ya sea que cambies los colores de las paredes, añadas elementos decorativos o incorpores algunos muebles de acuerdo a la vibra que quieras transmitir. El punto es dejar volar tu imaginación y sentirte cómodo en casa.