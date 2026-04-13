¡Ya hay ganadores! Leo y Evelyn se llevan los autos en Exatlón México tras duelo épico dentro de la semana 28

La semana 28 de Exatlón México quedó marcada por una de las contiendas más peleadas de toda la temporada: “Batalla por el Auto”. Tras una serie de enfrentamientos llenos de tensión y garra deportiva, Leo y Evelyn lograron imponerse para convertirse en los grandes ganadores de los automóviles en juego.

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Una batalla llena de intensidad y estrategia

Desde el inicio, la competencia mostró un nivel de exigencia determinante, en donde cada atleta buscó más que la permanencia dentro de la competencia. La presión fue evidente en cada circuito, en donde la escuadra azul supo colocarse por encima en cada reto.

Leo y Evelyn marcan la diferencia

Dentro de un cierre cardiaco, Leo y Evelyn demostraron constancia, precisión y fortaleza mental, factores determinantes que los colocan como grandes contendientes dentro de la recta final de la novena temporada de Exatlón México.

Un premio que cambia la competencia

Los atletas, al conseguir estos premios, no solo obtuvieron reconocimiento personal y de equipo, sino también un gran impulso emocional que les permitirá salir adelante durante la recta final de la novena temporada. Con este resultado, Exatlón México entra en una etapa aún más intensa, donde cada duelo puede definir el rumbo de la temporada.