La bandana clásica quedó en el pasado y es reemplazada por este accesorio que es tendencia en 2026

La bandana tradicional ha sido desplazada en 2026 por el pañuelo de crochet, una versión tejida que combina estética vintage con un enfoque artesanal y contemporáneo. Este accesorio no solo aporta estilo, sino también textura y personalidad a cualquier look, convirtiéndose en uno de los favoritos de diseñadores y referentes de moda.

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En un contexto donde la moda apuesta por lo hecho a mano y lo sostenible, el crochet vuelve con fuerza. "Las piezas tejidas reflejan una conexión emocional con la prenda y un valor artesanal que hoy es clave en las tendencias globales", señala la analista de tendencias Lidewij Edelkoort, una de las voces más influyentes en la industria.

El pañuelo de crochet es la tendencia 2026 que reemplaza a la bandana clásica

El auge del pañuelo tejido no es casualidad. Este accesorio se adapta a distintos estilos y aporta un diferencial frente a las bandanas tradicionales:



Textura protagonista

El tejido aporta volumen visual y un acabado más sofisticado.

Estética retro y boho

Evoca los años 70, una década que vuelve con fuerza en la moda actual.

Versatilidad de uso

Puede llevarse en la cabeza, al cuello, como top o incluso atado al bolso.

Apuesta por lo artesanal

Muchas piezas son hechas a mano, lo que las vuelve únicas.

Paleta de colores amplia

Desde tonos neutros hasta combinaciones vibrantes y multicolor.

La estilista británica Kate Young, reconocida por trabajar con celebridades internacionales, afirma que los accesorios tejidos son una forma simple de elevar un outfit básico y hacerlo ver actual sin demasiado esfuerzo.

¿Cómo usar el pañuelo de crochet y lograr un look moderno y elegante?

Incorporar este accesorio en el día a día es más fácil de lo que parece. Los expertos recomiendan algunas claves para sacarle el máximo provecho:



Como bandana en la cabeza

Ideal para looks relajados o de verano, dejando algunos mechones sueltos.

Atado al cuello

Aporta un toque chic y funciona tanto en outfits casuales como formales.

Como accesorio de bolso

Añade color y textura a carteras neutras.

Estilo top o prenda

En versiones más grandes, puede convertirse en una prenda protagonista.

Combinado con prendas básicas

Funciona mejor cuando el resto del look es simple.

Según la revista Vogue Business, el resurgimiento del crochet está ligado al crecimiento del slow fashion, una corriente que prioriza calidad, durabilidad y procesos más conscientes. Así, el pañuelo tejido reemplaza a la bandana clásica en 2026.