3 cortes en tendencia ideales si tienes cara redonda

Existen diferentes tendencias en cortes que estarán en auge durante esta primavera, hoy te compartimos aquellos estilos que te favorecerán si tienes la cara redonda, además de cómo podrías mejorar la armonía de tus facciones.

Esta primavera y verano de 2026, los cortes ideales para los rostros circulares son aquellos que permiten alargar visualmente la cara, además de crear líneas verticales y ángulos que rompen con la circularidad natural.

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3 cortes en tendencia para la cara redonda

Butterfly cut o corte mariposa

Se trata de la tendencia estrella para la cara redonda que, además, tiene una melena larga. Se consigue con capas cortas y ligeras que comienzan a la altura del mentón para enmarcar el rostro sin añadir volumen a los costados.

El movimiento de las capas hacia afuera logra que se "rompa" con la redondez natural, y también estiliza el cuello.

El corte mariposa alarga visualmente los rostros redondos|Pinterest

Long bob asimétrico o lob

Es diferente al clásico bob que termina en la mandíbula, de hecho, este corte tradicional debe evitarse en los rostros redondos. Por lo que es mejor la variante que sobrepasa los hombros.

También es importante destacar la asimetría de este estilo, ya que un lado deberá ser ligeramente más largo que el otro. Los ángulos conseguirán desviar la atención de las mejillas, y las líneas rectas del cabello estirarán visualmente el óvalo facial.

El long bob asimétrico estiliza los rostros redondos|Pinterest

Modern shaggy con flequillo de cortina

Es un corte más atrevido y moderno que destaca por su estilo desfilado y por aportar volumen a la coronilla. La estetica permite que se alargue la cara al añadir altura a la cabeza.

La mejor combinación para un aporte extra de estilo y personalidad es un flequillo de cortina que esté abierno al centro y deje ver esa parte de la frente, dando una ilusión de mayor longitud vertical, en lugar de acortar el rostro.

Corte modern shaggy con flequillo de cortina para rostros redondos|Pinterest

Es preferible que los cortes que se realicen en este tipo de caras sea por debajo de la latura de los hombros, así no se agregará más redondez.