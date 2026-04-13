Cuál es el labial que mejor queda en tu rostro, según tu tono de piel

El labial que mejor queda en tu rostro depende principalmente de tu tono de piel y subtono, ya que estos factores determinan qué colores armonizan naturalmente con tu apariencia. Elegir el tono adecuado puede hacer que tu piel luzca más luminosa, equilibrar tus facciones e incluso lograr un efecto rejuvenecedor sin necesidad de mucho maquillaje.

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En el mundo del maquillaje, los expertos coinciden en que no existe un único color universal, sino gamas que favorecen más según cada persona. "El secreto está en identificar si tu subtono es cálido, frío o neutro, porque eso define si un labial se verá vibrante o apagado en tu rostro", explica Bobbi Brown, maquilladora profesional y referente global en la industria cosmética.

¿Cómo elegir el labial ideal según tu tono de piel?

Para encontrar el color perfecto, es clave identificar tu tono de piel. A partir de allí, los maquilladores recomiendan estas opciones:



Piel clara : tonos rosados, nude suaves, durazno y rojos con base azul ayudan a iluminar sin endurecer las facciones.

: tonos rosados, nude suaves, durazno y rojos con base azul ayudan a iluminar sin endurecer las facciones. Piel media : colores coral, rosa intenso, terracota y rojos cálidos aportan equilibrio y calidez.

: colores coral, rosa intenso, terracota y rojos cálidos aportan equilibrio y calidez. Piel oliva : tonos ciruela, marrones suaves, rojos profundos y nude con matices dorados funcionan especialmente bien.

: tonos ciruela, marrones suaves, rojos profundos y nude con matices dorados funcionan especialmente bien. Piel oscura: colores vino, borgoña, ciruela, chocolate y rojos intensos destacan y aportan sofisticación.

Además, el subtono juega un papel clave:



Cálido : favorecen los labiales con base anaranjada o dorada.

: favorecen los labiales con base anaranjada o dorada. Frío : funcionan mejor los tonos con base azul o rosada.

: funcionan mejor los tonos con base azul o rosada. Neutro: permite usar una mayor variedad de colores.

Según la maquilladora Lisa Eldridge, experta internacional y directora creativa, cuando el subtono y el labial están en armonía, el rostro se ve más fresco y natural de inmediato.

Tendencias y trucos de maquillaje para potenciar el color de tus labios

Más allá del tono de piel, hay técnicas que ayudan a que cualquier labial luzca mejor:



Define primero con un delineador

Esto mejora la forma y hace que el color dure más.

Aplica un poco de base en los labios antes del color

Neutraliza el tono natural y permite que el labial se vea más fiel.

Elige el acabado según el efecto que buscas

Mate para un look sofisticado, satinado para frescura o gloss para volumen.

Adapta el color al momento del día

Tonos suaves para el día y más intensos para la noche.

Cuida la hidratación

Unos labios bien cuidados hacen que cualquier color luzca mejor.

Así, elegir el labial adecuado deja de ser una cuestión de moda para convertirse en una herramienta clave de estilo personal. De esta manera, el maquillaje es capaz de transformar por completo cualquier look.