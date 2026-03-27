3 ideas que para transformar tus latas de chiles en tesoros de casa

La cultura del reciclaje es algo que se ha presentado (al menos en México) desde hace tiempo delante de la sociedad. Aunque muchos dirán que no es del todo útil, de allí pueden salir acciones bastante interesantes para aprovechar cosas que seguramente terminarían en la basura. Ahora, se proponen 3 gratas posibilidades para reutilizar las latas de chiles… las cuales abundan en los hogares de este país.

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¿Cómo transformar tus latas de chiles en artículos del hogar?

Es muy común observar que en los hogares mexicanos abundan las latas de chiles, pues el picante forma parte del diario comer. Por ello, este artículo ofrece ideas dignas de ser tomadas en cuenta para reciclar estos recipientes, pensando en que sean bastantes útiles. Probablemente existan otras formas e inclusive artísticas, pero esta es para darles un buen uso en el día a día.

Contenedores de escritorio

Aquí dependerá en gran medida del tamaño que prefieras utilizar, pues una lata grande tal vez sea mucho. Sin embargo, pensando en los recipientes pequeños de jalapeños o de chipotle, pueden ser contenedores perfectos de material de papelería. Allí es posible depositar clips, gomas, ligas o chinchetas. Aunque también se les podría dar el uso como lapiceros, donde se colocan sacapuntas, lápices o plumas varias.

Recipientes para cubiertos

Ya sea porque tienes lleno de tenedores, cucharas y cuchillos tu hogar o porque prefieres poner a secarlos ahí, las latas pueden ser perfectos contenedores de cubiertos. La separación puede ser por lata o si así lo prefieres, combinar todo pero con varios sitios dónde colocarles. Incluso, aprovechando las más grandes, serán el lugar de descanso perfecto para cucharones o trastes más voluptuosos.

Maceteros para hierbas

Aquí lo ideal recae en el material metálico, pues este ayuda a conservar el sustrato. Ante eso, se recomienda que sean macetas colocadas en las ventanas. Lo único que debe hacerse es abrir los hoyos en la base para que tenga buen drenaje y la planta tenga lo suficiente para sobrevivir. Entonces, ya se tiene todo para sembrar su respectiva menta, epazote o cilantro.