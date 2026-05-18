Cómo maquillar pómulos para resaltarlos

El maquillaje en ocasiones se vuelve más complicado de lo pensado, sin embargo este tipo de artículos se convierte en una guía especial para quienes buscan alternativas o soluciones. En este caso, la Inteligencia Artificial de Google te advierte cómo resaltar los pómulos al momento de ejercer el ejercicio de maquillar tu rostro. Toma nota y saca la información que te sea útil.

¿Cómo debes maquillarte para resaltar los pómulos?

Las recomendaciones se basan en 3 puntos principales: (1) contornear para hundir la parte inferior, (2) aplicar rubor para dar color y (3) usar iluminador para elevar la zona más alta. Es decir, se jugará con estrategia para usar favorablemente las sombras de tu rostro.

Pómulos resaltados: contorno (sombras)

El objetivo de este paso es crear profundidad justo debajo del hueso del pómulo.

Primero, coloca el dedo o una brocha justo en el punto donde empieza tu oreja y traza una línea diagonal imaginaria que vaya en dirección a la comisura de tus labios.

y traza una línea diagonal imaginaria que vaya en dirección a la comisura de tus labios. Posteriormente aplica el producto (contorno oscuro y polvo bronceador), pero deteniéndote en la mitad de la mejilla, justo a la altura de la esquina externa de tu ojo. No lo lleves demasiado cerca de la boca para que el rostro no decaiga.

No lo lleves demasiado cerca de la boca para que el rostro no decaiga. Ahora, para difuminar hacia arriba usa una brocha para desvanecer la línea con pequeños toques ascendentes hacia la sien. Si arrastras el color hacia abajo, arruinarás el efecto visual con firmeza.

Pómulos resaltados: el rubor (volumen y color)

Esto sirve para unificar las transiciones de color del rostro y para aportar frescura.

La aplicación es sobre el hueso , poniendo el rubor ligeramente por encima del contorno

Debes hacer estas maniobras con movimientos ascendentes, difuminando desde la manzana de la mejilla hacia atrás, fundiéndolo con la línea del cabello. Así no habrá cortes evidentes y las mejillas tendrán un aspecto saludable.

Pómulos resaltados: el iluminador (luz)

La luz atrae la atención de las miradas, haciendo que esa zona resalte de forma inmediata.