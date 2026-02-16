5 ideas para reciclar los envases de esmalte y darles un segundo uso

Muchas personas en el interior de sus armarios pueden encontrar envases de esmalte en desuso, ya sea porque el producto que almacena ya no tiene una buena consistencia o porque simplemente ya están completamente vacíos.

Es usual que algunos prefieran desecharlos, pero no lo hagas, porque es un frasco que aún puedes aprovechar. Para que puedas darle un segundo uso, te detallaremos 5 ideas para reciclar, alternativas que son creativas y únicas.

¿Qué hacer con los frascos de esmalte de uñas viejos?

Uno pensaría que los envases de esmalte, por ser tan pequeños, serían objetos inservibles, cuando en realidad es posible usarlos a tu favor en otras labores del hogar. Por eso consultamos con la IA de Gemini para que nos proporcione 5 ideas para reciclar el frasco y darle un segundo uso:

Mini floreros de esquejes : Los esquejes son pequeños brotes de otras plantas, por lo que los frascos te ayudarán a propagar esos ejemplares.

: Los esquejes son pequeños brotes de otras plantas, por lo que los frascos te ayudarán a propagar esos ejemplares. Pintura o pegamento de precisión : Rellena el frasco limpio con pintura blanca o pegamento, ideal para cuando hacemos manualidades pequeñas.

: Rellena el frasco limpio con pintura blanca o pegamento, ideal para cuando hacemos manualidades pequeñas. Aceite de cutícula : Intenta quitar el aroma de esmalte para que lo puedas rellenar con aceite de cutícula, un gran elemento para hidratar y lucir unas manos suaves.

: Intenta quitar el aroma de esmalte para que lo puedas rellenar con aceite de cutícula, un gran elemento para hidratar y lucir unas manos suaves. Portaagujas : Solamente coloca una esponja en la parte superior para introducir las agujas o alfileres.

: Solamente coloca una esponja en la parte superior para introducir las agujas o alfileres. Guirnaldas: Dale un mejor aspecto a tus guirnaldas con el envase, agrégales pinturas de vitral y adhiere la boquilla con ayuda de silicón caliente a las luces.

¿Qué hacer cuando el esmalte de uñas se pone viejo?

Si tienes un esmalte viejo que aún quieres aprovechar, solamente debes añadir un par de gotas de acetona o de solución para lentes, siendo grandes elementos que te ayudarán a tener un esmalte como nuevo, listo para ser utilizado en tus siguientes manicuras.

Por otra parte, si deseas solamente usar el envase de esmalte, la forma más sencilla de limpiarlo por dentro es colocar acetona pura o quitaesmaltes y agitar fuertemente. Realiza el proceso las veces que sean necesarias. Usa acetona para limpiar alrededor de la boquilla. Así de fácil podrás usar los frascos para las ideas de reciclar y les darás un segundo uso.