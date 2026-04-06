3 ideas únicas para reemplazar el velo de novia de tu boda por opciones más aesthetic

Para muchas mujeres, el día de su boda es uno de los más especiales y por eso buscan cuidar hasta el más mínimo detalle. Esto implica elegir un vestido que les quede perfecto y que resalte su belleza al máximo, tanto por su silueta como por los aditamentos con los que vienen, incluido el clásico velo de novia que está siendo desplazado por nuevas tendencias de moda que arrasarán en 2026.

Lo mejor es que esto no significa que el ajuar matrimonial deba perder el aire sofisticado que lo caracteriza, sino que apuesta por opciones modernas que le dan un giro a estas celebraciones. Así que si estás próxima por llegar al altar, estas inspiraciones para combinar con tu tocado se volverán tus favoritas.

1. Adiós al velo de novia tradicional: un diseño bordado es lo de hoy

Para lograr un look romántico e inolvidable, los modelos de velo de novia que son largos y vienen con bordados de relieve podrían ser la mejor opción. Como su nombre lo dice, se trata de diseños que son más grandes que los normales y usualmente caen hasta media espalda, todo mientras en la estructura lucen hermosos detalles de costura hechos a mano, que pueden inspirarse en flores y hasta en figuras religiosas.

3 ideas hermosas para reemplazar el velo de novia|Pinterest

2. Tocados de perlas que harán que te veas elegante el día de tu boda

Si lo que buscas es algo que salga completamente de lo tradicional, pero sin perder el estilo ni un momento, entonces los tocados hechos con perlas te encantarán. Esta tendencia en vestidos de novia que veremos en 2026 consiste simplemente en dejar de lado el velo normal y usar delicadas decoraciones que se mimeticen con el peinado y también con el diseño de uñas que embellecerá tus manos en las bodas.

3 ideas hermosas para reemplazar el velo de novia|Pinterest

3. Moños XL para que tu vestido de novia luzca perfecto sin usar velo

En caso de que estés decidida a robarte las miradas de todos tus invitados desde el primer momento que pisas la iglesia para casarte, apuesta por los moños XL que se integren de forma armoniosa al velo de novia. Aquí hay dos alternativas viables: que vaya bordado con mesh para cubrir todo tu rostro o que esté sobrepuesto para que no obstruya con el estilo que hayas elegido para la ceremonia.