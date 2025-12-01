Qué significado tiene casarse de verde como Paty Cantú y su esposo Christian Vázquez

Paty Cantú y su ahora esposo, Christian Vázquez , celebraron una lujosa boda frente al mar en un exclusivo hotel de Punta de Mita, Nayarit. Aunque el evento estuvo lleno de momentos memorables, hubo un detalle que se robó todas las miradas: la cantante eligió casarse con un vestido verde, una decisión poco común que tiene un significado especial.

De acuerdo con especialistas en organización de bodas, elegir un color distinto al blanco puede cargar la ceremonia de un simbolismo único, alineado con la personalidad de la pareja. En el caso del verde, Bodas.net explica que representa frescura, armonía, juventud y tranquilidad.

Para el portal Nabbd, además, este tono es ideal para atraer salud, crecimiento y abundancia, por lo que no es casualidad que cada vez más novias se atrevan a usarlo.

¿Quiénes asistieron a la boda de Paty Cantú y Christian Vázquez?

El enlace reunió a varias celebridades cercanas a Paty Cantú y Christian Vázquez. Entre los invitados destacaron el influencer Pablo Chagra, la actriz Dalilah Polanco, Beba Montes —hermana de Gala—, la maquillista Andrea Camargo y Fátima Moreno Gómez, entre otros.

(Instagram) Paty Cantú y su esposo Christian Vázquez usaron un conjunto verde.

Aunque Paty aún no comparte imágenes oficiales, varios asistentes publicaron historias y fotos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

¿Quién es Christian Vázquez, el esposo de Paty Cantú?

Christian Vázquez, de 39 años, es un actor mexicano conocido por su participación en películas como Mirreyes vs Godínez, Te llevo conmigo, así como en las series Rosario Tijeras y Entre paredes. Es originario de Guadalajara, igual que Paty. Además, estudió Artes Escénicas en la Universidad de Guadalajara.

¡Paty Cantú & Christian Vazquez en su boda!🤍 pic.twitter.com/YonFVZ47v5 — Paty Cantú Data (@patycantudata) November 30, 2025

La pareja se conoció en 2021, poco después del estreno de Mirreyes vs Godínez 2, y comenzaron su relación ese mismo año. En 2024, Christian le pidió matrimonio en pleno Auditorio Nacional, mientras la cantante celebraba dos décadas de carrera con su gira conmemorativa.

Se supo que Paty y Christian tuvieron una boda al civil secreta en CDMX y que estaban preparando una ceremonia íntima, pero no se habían filtrado detalles hasta este fin de semana, que ocurrió la romántica unión.