Usa el agua de arroz en la cara para desvanecer manchas y lograr un efecto piel de porcelana

El agua de arroz se ha convertido en el gran secreto milenario mejor guardado en la belleza asiática, ya que su uso ayuda a conseguir una tez uniforme, luminosa y sin rastro de imperfecciones.

Este elixir natural es rico en compuestos bioactivos como el inositol, un poderoso antiozidante que promueve la regeneración celular y mejora la microcirculación sanguínea del rostro.

Al aplicar de forma constante este tónico casero, se logra regular la producción de sebo, minimizar la apariencia de los poros abiertos y suavizar la textura cutánea, sentando las bases biológicas para lucir la deseada piel de porcelana.

Así usas el agua de arroz para tener una piel perfecta

La efectividad del arroz en el cuidado de la piel no es un mito estético, sino que está respaldada por estudios de química cosmética por sus componentes, que son aclarantes naturales, antioxidantes, tensores y astringentes.

Preparación de la mezcla

La preparación higiénica por infusión o fermentación se elabora con media taza de arroz orgánico que se enjuaga con agua una primera vez, desechándola. Después se coloca limpio en un recipiente con una taza y media de agua purificada y se deja reposar hasta 45 minutos, agitando de vez en cuando.

El agua de arroz debe colocarse todas las noches sobre el rostro limpio|Pexels: Gökhan Baytekin

Aplicación del tónico

Después, el agua de arroz debe meterse en un atomizador y utilizarse exclusivamente sobre el rostro limpio y seco. Idealmente, durante la rutina de noche. Se puede rociar directamente con el atomizador o aplicarlo con un disco de algodón a través de suaves toques.

Es importante no enjuagar el rostro, permitiendo que la piel absorba por completo el líquido, una vez seca la cara, se continúa aplicando suero hidratante o la crema de noche habitual.

El agua de arroz ayuda a lucir una piel de porcelana|Pexels: Mike Murray

Mascarilla intensiva

Esta puede usarse dos veces por semana, empapando una mascarilla de tela comprimida en el agua de arroz fría y colocándola sobre el rostro, intentando cubrir las zonas con mayor hiperpigmentación y dejando actuar durante 15 minutos. Después se retira la mascarilla y se realiza un ligero masaje ascendente con las yemas de los dedos para sellar los nutrientes esenciales.

