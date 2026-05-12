3 infusiones antiinflamatorias

Las infusiones pueden tener efectos positivos e importantes en el tratamiento de la inflamación crónica de baja intensidad, la cual puede desencadenar otros problemas de salud.

Algunas de las características de este estado son la hinchazón abdominal molesta, los dolores articulares y la fatiga constante. Para poder combatir a la inflamación, expertos recomiendan aplicar medicinas naturales cuyos efectos están respaldados por la ciencia.

Algunas de las mejores plantas para este problema son las que contienen una buena cantidad de polifenoles, flavonoides y aceites esenciales, que son capaces de modular las respuestas inflamatorias del organismo.

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Las 3 mejores infusiones antiinflamatorias

Los expertos apuntan que integrar alguna de estas bebidas en la rutina diaria no necesita de grandes inversiones de tiempo ni de dinero, ya que los ingredientes son fáciles de conseguir en el mercado local, seguras para preparar en casa y muy económicas.

Infusión de jengibre

La infusión de jengibre es antiinflamatoria|Pexels: Cup of Couple

Contiene gingerol, un compuesto activo que bloquea las vías inflamatorias del cuerpo y alivia rápidamente la hinchazón estomacal.

Para prepararla se necesita una rodaja de raíz fresca, y una taza de agua que debe hervirse previamente. Mientras está caliente se agrega la planta y después se deja reposar por 10 minutos para después consumir.

Infusión de cúrcuma

Las propiedades de la cúrcuma ayudan a desinflamar el organismo|Pexels: Ksenia Chernaya

Aporta curcumina, un polifenol con alta capacidad antioxidante que disminuye la inflamación en músculos y articulaciones.

Se prepara poniendo a hervir una taza de agua, después se apaga el fuego y se agrega media cucharadita de cúrcuma en polvo. Además de dejar reposar por 10 minutos antes de consumir, se recomienda agregar una pizca de pimienta negra.

Infusión de manzanilla

La manzanilla es rica en antioxidantes y tiene propiedades antiinflamatorias|Pexels: Аня Кринцер

Es rica en azuleno y apigenina, por lo que relaja las paredes del sistema digestivo, disminuye los gases y calma los tejidos irritados.

Para prepararla se necesita de una cucharada de flores secas o un sobre de té comercial por cada taza de agua. El agua hirviendo debe vaciarse directamente sobre las flores y después taparse.

Así los aceites esenciales y curativos no se evaporarán. Se recomienda dejar reposar por al menos 7 minutos, después colar y beber.

