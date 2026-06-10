3 ingredientes de skincare que reparan la barrera cutánea post-sol

La exposición al sol puede ser perjudicial para nuestra barrera cutánea si no aplicamos las rutinas de skincare adecuadas antes y después de que nos peguen los rayos, la radiación rompe la estructura de ceramidas que componen a la piel.

Algunos de los síntomas principales de que necesitamos una reparación en nuestro rostro o en cualquier zona de la piel son: deshidratación, ardor y sensibilidad extrema.

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Los 3 ingredientes de skincare para aplicar después de tomar el sol

De acuerdo con los expertos, la barrera cutánea es la capa más externa de la piel y actúa como un muro de ladrillos protector que retiene la humedad y no permite la entrada de agentes irritantes o de bacterias.

Por ello es importante no permitir que el sol desestabilice este equilibrio, ya que la piel puede perder agua de forma acelerada y volverse extremadamente vulnerable.

Los ingredientes de skincare que te ayudan a reparar tu barrera cutánea|Pexels: Polina Tankilevitch

Los ingredientes que puedes incorporar a tu rutina de skincare tras una exposición que te causó molestias son:

Ceramidas

Las ceramidas son lípidos o grasas que se encuentran de forma natural en la piel y representan más de la mitad de la composición de la barrera cutánea.

Estas tienen un beneficio al aplicarse después de la exposición al sol porque reponen directamente las grasas perdidas, lo que evita la pérdida de agua y devuelve la flexibilidad al rostro.

Los expertos aseguran que son una especie de "cemento" que une los ladrillos de la piel después de que el sol haya destruido estos lípidos y provocado deshidratación y descamación.

Niacinamida o vitamina B3

Este es un ingrediente estrella de la dermatología actual; tiene una alta tolerancia a pieles sensibles e irritadas y actúa estimulando la producción natural de lípidos en la piel.

La rutina de skincare para después de exponerse al sol|Anna Avilova

Al aplicarse después de la exposición al sol, reducirá el enrojecimiento y aliviará la sensación de ardor, además de prevenir manchas.

Panteno o vitamina B5

Se trata de un precursor de la vitamina B5, ampliamente reconocido por sus propiedades curativas y reconstructoras de la medicina cutánea, actúa penetrando capas profundas de la piel, atrayendo y reteniendo el agua.

