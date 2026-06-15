3 jeans de corte relajado que favorecen y estilizan la silueta de cuerpo ovalado

Este es el corte relajado de jeans puede favorecer a ciertos tipos de figuras, de acuerdo con los expertos en moda, ya que aportan equilibrio y estructura.

Es importante saber que este tipo de figuras se caracterizan por concentrar el volumen visual en la zona media del torso, con hombros y extremidades habitualmente más delgados.

Para armonizar estas proporciones, los expertos en moda recomiendan alejarse de los pantalones excesivamente ceñidos y optar por cortes holgados estratégicos y tiros altos que alarguen la figura.

Los 3 jeans de corte relajado que favorecen cuerpos ovalados

Antes de comenzar con la guía, debes saber que el secreto para estilizar una silueta ovalada con jeans es un corte relajado, la rigidez de la mezclilla y la caída vertical de las piernas. Esto desvía la atención del abdomen y proporciona una base sólida al atuendo.

Corte recto relajado

El clásico indiscutible que no pasa de moda y que aporta la estructura lineal que este tipo de cuerpo necesita. Tiene un efecto estilizador porque mantiene el mismo ancho desde la cadera hasta el tobillo de forma holgada, equilibra visualmente el peso del torso.

Jeans corte recto relajado|Pinterest

Su caída recta también evitará que las piernas se vean demasiado delgadas en comparación con la zona media, elige unos de tiro alto.

Pierna ancha moderada

Es una opción elegante y moderna que genera una silueta en línea "A" muy favorecedora. La apertura gradual de la pierna desde la cadera hacia el suelo crea una base visualmente ancha.

Jeans de pierna ancha moderada|Pinterest

Esta amplitud compensa de manera automática el volumen de la panza y hace que la cintura se perciba más definida.

Dad jeans o boyfriend jeans

Tienen un corte holgado en los muslos y se van angostando de forma milimétrica hacia el tobillo, sin llegar a pegarse.

Dad jeans o boyfriend jeans|Pinterest

Esta ligera conicidad aporta dinamismo y evita el exceso de tela suelta que podría aportar volumen necesario. Se trata de la versión más urbana y cómoda del denim relajado, inspirada en la moda de los años 90.

