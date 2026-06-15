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3 cortes de cabello mini-bob que alargan visualmente el cuello corto

Conoce cuáles son los 3 cortes de cabello mini-bob que alargan visualmente el cuello corto y te hacen lucir más estilizada, de acuerdo con expertos

3 cortes de cabello mini-bob que alargan visualmente el cuello corto
3 cortes de cabello mini-bob que alargan visualmente el cuello corto|Pinterest

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La tendencia de cortes de cabello mini-bob tiene una gran ventaja para las personas que poseen un cuello corto, ya que brinda una herramienta geométrica que despeja la zona cervical y añade ligereza visual al torso.

Las melenas que son excesivamente largas o aquellas que descansan directamente sobre los hombros tienden a saturar el espacio, acortando visiblemente la distancia entre los hombros y la mandíbula.

En este escenario, el mini-bob emerge como la alternativa favorita para solucionar este reto. Usada por expertos en estilismo, tiende a liberar la piel del cuello y generar una ilusión de continuidad.

Los 3 cortes de cabello mini-bob que alargan el cuello

  • Mini-bob recto pulido

Es un corte completamente simétrico y de líneas puras que termina de forma exacta a la altura de la mandíbula o del lóbulo.

Corte mini-bob recto para alargar visualmente el cuello
Corte mini-bob recto para alargar visualmente el cuello|Pinterest

El efecto visual que produce es que las líneas horizontales tan limpias e impecables exponen el cuello de manera radical. El espacio libre entre el borde del cabello y los hombros crea un contraste directo que simula mayor longitud cervical.

La recomendación es hacerlo si tienes el cabello lacio o texturizado de manera suave, manteniendo un acabado mucho más pulcro.

  • Mini-bob graduado o invertido

Es una versión que presenta una sutil inclinación, siendo notablemente más corta en la nuca y extendiéndose suavemente hacia el frente.

Corte mini-bob invertido
Corte mini-bob invertido|Pinterest

El efecto es que la nuca queda totalmente descubierta y despejada, mientras que la línea diagonal que desciende hacia el rostro dirige la mirada hacia arriba y hacia adelante, alargando el área de manera inmediata.

  • Boy bob o mini-bob con capas internas

Es una estructura minimalista de inspiración francesa que incorpora un sutil desfilado o capas invisibles en las puntas para quitar peso.

Corte mini-bob con capas internas
Corte mini-bob con capas internas|Pinterest

Al aligerar la densidad de la nuca y de los laterales, el cabello no genera un efecto bloque que presione visualmente los hombros, sino que el movimiento y la ligereza del contorno permiten que el cuello respire y se vea mucho más alargado y espacioso.

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