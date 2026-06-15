¿Y su amistad? Lancer está feliz con la eliminación de Ricardo de MasterChef 24/7 y revela por qué
Lancer y Ricardo eran unidos cuando empezó MasterChef 24/7, pero tuvieron conflictos que los alejaron y ahora uno de ellos ya quedó fuera de la competencia.
El cuarto domingo de eliminación en MasterChef 24/7 se vivió al máximo con las intensas pruebas entre cocineros y la triste despedida de Ricardo, quien no pudo convencer a los chefs de que merecía seguir avanzando en la competencia. Y aunque varios de sus compañeros se mostraron tristes con su salida, hubo otros que trataron de encontrarle lo positivo a esta situación, como Lancer, que hasta salió beneficiado con todo lo que pasó.
Esto porque llevaba días queriendo cambiarse de cama y no encontraba un espacio donde pudiera acomodarse. Así que cuando anunciaron la expulsión de su compañero, Lancer se apresuró a adueñarse del espacio donde dormía Ricardo y ahora se siente mucho más cómodo sin tener que estarse subiendo a una litera.
"Yo me quedé con la cama de Richie, ya voy a poder ir al baño sin lastimarme brincando en las madrugadas", dijo el polémico participante, sin mencionar nada de la amistad que tuvieron al inicio de la temporada y que se fracturó por sus desacuerdos durante una prueba en equipos por la capitanía.
¿Por qué eliminaron a Ricardo de MasterChef 24/7?
Los retos en el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 llevaron a los cocineros al límite. En esta ocasión, hubo tres exparticipantes invitados para apoyar a los mandiles negros: Mónica Dionne, doña Honorina y Diego, quienes todavía son recordados por el público gracias a la excelente sazón que demostraron en sus respectivas temporadas.
Tristemente, la suerte no favoreció a Ricardo y terminó en la última ronda de expulsión. Para esta prueba, el cocinero preparó un mole con todo y tortillas, pero cuando a los jueces les tocó evaluarlo, le señalaron varios errores en la preparación que opacaban el sabor, como haber servido de guarnición una ensalada que no era compatible con el platillo.
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¿Quiénes son TODOS los eliminados de MasterChef 24/7?
A punto de que los participantes cumplan un mes dentro del Mundo MasterChef 24/7, ya han habido 5 eliminaciones y quedan solamente 17 cocineros que seguirán tratando de defender su lugar en la competencia.
Los eliminados de MasterChef 24/7 hasta la semana 4, son:
- Javier Lara "La Chuleta Metalera"
- Nahili Jácome, Nash
- Arturo Santillán, que quedó fuera tras un inesperado duelo directo con María
- Lourdes Cruz, "Lula"
- Ricardo Cendejas
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