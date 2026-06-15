¿Y su amistad? Lancer está feliz con la eliminación de Ricardo de MasterChef 24/7 y revela por qué

El cuarto domingo de eliminación en MasterChef 24/7 se vivió al máximo con las intensas pruebas entre cocineros y la triste despedida de Ricardo, quien no pudo convencer a los chefs de que merecía seguir avanzando en la competencia. Y aunque varios de sus compañeros se mostraron tristes con su salida, hubo otros que trataron de encontrarle lo positivo a esta situación, como Lancer, que hasta salió beneficiado con todo lo que pasó.

Esto porque llevaba días queriendo cambiarse de cama y no encontraba un espacio donde pudiera acomodarse. Así que cuando anunciaron la expulsión de su compañero, Lancer se apresuró a adueñarse del espacio donde dormía Ricardo y ahora se siente mucho más cómodo sin tener que estarse subiendo a una litera.

"Yo me quedé con la cama de Richie, ya voy a poder ir al baño sin lastimarme brincando en las madrugadas", dijo el polémico participante, sin mencionar nada de la amistad que tuvieron al inicio de la temporada y que se fracturó por sus desacuerdos durante una prueba en equipos por la capitanía.

¿Por qué eliminaron a Ricardo de MasterChef 24/7?

Los retos en el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 llevaron a los cocineros al límite. En esta ocasión, hubo tres exparticipantes invitados para apoyar a los mandiles negros: Mónica Dionne, doña Honorina y Diego, quienes todavía son recordados por el público gracias a la excelente sazón que demostraron en sus respectivas temporadas.

Tristemente, la suerte no favoreció a Ricardo y terminó en la última ronda de expulsión. Para esta prueba, el cocinero preparó un mole con todo y tortillas, pero cuando a los jueces les tocó evaluarlo, le señalaron varios errores en la preparación que opacaban el sabor, como haber servido de guarnición una ensalada que no era compatible con el platillo.

¿Quiénes son TODOS los eliminados de MasterChef 24/7?

A punto de que los participantes cumplan un mes dentro del Mundo MasterChef 24/7, ya han habido 5 eliminaciones y quedan solamente 17 cocineros que seguirán tratando de defender su lugar en la competencia.

Los eliminados de MasterChef 24/7 hasta la semana 4, son:

Javier Lara "La Chuleta Metalera"

Nahili Jácome, Nash

Arturo Santillán, que quedó fuera tras un inesperado duelo directo con María

Lourdes Cruz, "Lula"

Ricardo Cendejas

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